〈紐約匯市〉經濟數據緩解大幅升息預期 美元周線連二黑

美元指數周五 (27 日) 走低，連續兩周收黑，因交易員調整了對聯準會 (Fed) 升息的預期，與此同時，最新通膨和消費支出數據改善，也幫助緩解市場對經濟衰退的擔憂。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.19%，報 101.64，周線跌 1.47%，為連續第二周下跌。

豐業銀行 (Scotiabank) 策略師於一份客戶報告表示，在美元的反彈趨勢中，最好的時刻已經過去，雖然還不會明顯下跌，但似乎也不太可能進一步走高。

他們說：「一旦經濟以快於預期的速度放緩，今年稍晚的升息預期可能遭遇修正，這點已獲 Fed 定價。」

經濟數據部分，備受 Fed 青睞的通膨指標在 4 月持續上升，但增幅低於前幾個月，美國核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率降至 4.9%，是今年以來最低。此外，美國上月個人支出增幅穩健，且高於市場預期，凸顯消費動能依然強勁。

美債殖利率周五走低，但在公布通膨數據後短暫從盤中低點反彈，顯示物價壓力自高點回落的跡象已部分提振市場的樂觀情緒。

接下來，市場也將關注焦點放在下周五 (3 日) 的非農就業報告。西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 說，非農數據將為 Fed 第三季開始的政策緊縮空間提供解釋。

即使美元漲勢暫歇，最大受惠者歐元的漲勢卻停滯不前，歐元兌美元幾乎持平在 1.0732 美元左右，投資人似乎認為歐洲央行 (ECB) 大部分的升息預期已經獲得消化。

美元走低之際，風險較高的貨幣揚升，澳幣兌美元上漲 0.96% 至 0.7160 美元，紐元兌美元也升 0.85% 至 0.6534 美元。

儘管如此，更好的風險情緒並沒有為加密貨幣帶來支撐，比特幣下跌 2.78% 至 28,799.8 美元，延續從重要心理關卡 30,000 美元跌落的趨勢，以太幣也跌 4.9% 至 1,748.5 美元。

截至台灣時間周六 (28 日) 約 6:00 價格：