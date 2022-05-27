〈台幣〉外資回來了 升1.55角收29.35元 單周強彈1.03%

在熱錢回流帶動下，台北股匯今 (27) 日雙雙強彈，台股大漲近 300 點，站上月線，外資買超逾 200 億元，並大舉匯入，新台幣兌美元匯率升幅逐漸放大，直接衝破 29.4 元關卡，終場以 29.35 元作收，升值 1.55 角，創一個月新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.345 億美元。

新台幣兌美元匯率周線連二升，累計單周強彈 1.03%。

新台幣匯率上周落底，貶至 1 年新低後，近一周強勢展開反彈，今天盤中一度狂升 1.79 角，最高來到 29.326 元，也是睽違一個月首見 29.3 字頭。

新台幣兌美元終場勁揚 1.55 角，收在 29.35 元，台北外匯市場成交金額 12.95 億美元，元太外匯市場成交金額 5.395 億美元，量能較昨天放大。

市場風險情緒回升，普遍認為美國聯準會不會過度激進收緊貨幣政策，且部分風險性資產可能已遭過度拋售，尤其是股票，帶動亞股今天走揚。

台股今天開高走高，突破月線反壓，站上 16200 點，半導體族群上演絕地大反攻，金融股同步走強，終場在台積電拉尾盤助攻下，加權指數大漲 297 點，收在全場最高 16266 點，外資回頭大買 203 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.28%，韓元強升 0.86%，新台幣升值 0.53%，歐元升 0.44%，新加坡幣升 0.3%，人民幣升 0.11%，日圓則貶值 0.42%。