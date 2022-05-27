〈永豐金股東會〉小股東憂何壽川家族下指導棋 總座這樣回應

永豐金 (2890-TW) 今 (27) 日召開股東會，雖然大股東何壽川家族已經全數退出董事會，但仍有小股東疑慮，大股東是否會插手「指導」營運，對此，總經理朱士廷表示，永豐金董事會的成員很多元化，董事會專業知識非常到位，永豐金現在是專業經理人經營的公司。

朱士廷表示，永豐金董事會的成員很多元化，內部專業經理人只有他自己，其餘都是專業董事，包括：前中信金控總經理許建基、證交所前董事長薛琦、東吳大學校長潘維大、外資專家等，且董事會專業知識非常到位，永豐金現在是專業經理人經營的公司。

朱士廷進一步表示，永豐金在公司治理無論道瓊指數、證交所評比都很亮眼，證交所評比在 2020 年更是所有金控進步第一名，大股東雖然持有股份較多，但永豐金跟所有利害關係人、外資等都有溝通，大股東目前退出董事會，永豐金展現宣示永續經營的決心。

此外，朱士廷表示，永豐金在 2019 年提出三年的五大策略，第一個三年策略已結束並展現成效，去年稅後純益創歷史新高，更締造過去三年稅後純益年複合成長率高達 20%，股東權益報酬率提升 3.45 個百分點的成績。

朱士廷進一步指出，永豐金控去年總資產達 2.38 兆，年增率超過 11%，過去三年複合成長率達 14% 是所有金控之冠，市值也創歷史新高。

永豐金 2022 年再提出第二個三年的策略，朱士廷說明第二個三年計畫的四大主軸，包含加速推動數位變革、衝刺海外收益、提供整合性服務與引領綠色商機。

朱士廷強調，氣候變遷因應則迫在眉睫，需要各國政府與企業同心協力聚焦 ESG 永續，董事會已經通過承諾 2030 年達成自身營運淨零排放、2050 年以前達成全資產組合淨零排放，並制定法規以實現碳中和目標，轉型綠色經濟。