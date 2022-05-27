鉀肥供不應求 東鹼估價格可望持續上攻

俄烏戰爭爆發後估需失衡激勵全球肥料大漲，帶動東鹼 (1708-TW) 營運暢旺，營業報告書指出，預期鉀肥近期價格將逐步上漲，將全力配合目前市場維持全產全銷，並將持續擴產。

東鹼表示，全球鉀肥供不應求，仍帶動東鹼營運增溫，不過，客戶也因肥料大漲對硫酸鉀採購相對保守觀望，未來將會針對不同市場、客戶需求，採取對應銷售、價格策略。

東鹼指出，鉀肥主要出貨以船期較短航線為主，其餘地區若當地業者願意支付運價便會銷貨。年報數據顯示，東鹼包含鉀肥的化工產品主要銷往日本、巴基斯坦，兩地區占比皆超過 2 成。

東鹼去年營收 47.9 億元，化工產品銷售占 46.4%，化工產品貿易收入占 16.8%，航運占 15.79%，餐飲約 1%，其中化工產品主力為硫酸鉀與純鹼。

氯化鉀為硫酸鉀產品原料，兩者都可當作肥料使用，但施用作物與土地有所不同，氯化鉀可提高棉花、苧麻產量，可用於還原性強的土地；硫酸鉀則適用於忌氯作物，應用於水田等缺硫土壤。

目前中國由於清零政策正導致肥料、勞工及種子短缺惡化，吉林、遼寧及黑龍江省有多達 3 成農民沒有足夠種子、肥料等原料，此三省對中國整體穀物產量的占比超過 20%。

近期中國鉀肥報價持續維持高檔，26 日資料顯示，中國進口氯化鉀維持於每噸人民幣 5366 元，硫酸鉀較 4 月底上漲 8.2% 至每噸人民幣 5466 元，尿素上漲約 6% 至人民幣 3220 元。