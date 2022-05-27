〈永豐金股東會〉啟動第二個三年計畫 聚焦四大主軸

永豐金 (2890-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長陳思寬表示，永豐金在 2017 年啟動轉投資架構，如今第一個三年計畫已經完成，去 (2021) 年五大重點經營方向皆已展現具體成效，因此去年締造金控成立以來新猷。展望未來，永豐金再提出第二個三年計畫，將聚焦「數位」等四大主軸。

永豐金股東會通過配發包含 0.8 元現金股利、股票股利 0.1 元，合計配發 0.9 元股利，寫六年以來新高，且打破三年未配發股票股利紀錄。

陳思寬表示，永豐金去年合併稅後純益達新台幣 162.11 億元，每股稅後純益為新台幣 1.44 元，權益報酬率 10.17%，締造金控成立以來新猷，永豐金控 2021 年五大重點經營方向皆已展現具體成效。

首先，強化資產配置、提升經營效率方面，永豐金控穩健擴大資產規模，於風險控制下適度擴充槓桿倍數，靈活調整資產配置以優化體質，並完成自 2017 年啟動的轉投資架構最適化計畫，有效提升集團資本運用效率。

二、擴大核心業務規模：永豐銀行積極提升核心收益，2021 年利息淨收益及手續費淨收益同創歷史新高。永豐金證券聚焦做大市占，提升獲利穩定性，2021 年現貨市占率 4.85%，較前一年度增加 0.18%，泛財富管理業務持續蓬勃發展，複委託業務為零售市場龍頭，整體市占連年穩居第二，「豐存股」臺美股雙市場存股平台單月扣款金額突破新台幣 10 億元。

三、衝刺海外收益，持續布局海外市場：雖受疫情影響，海外營運環境變化幅度較大，永豐銀行（中國）各分行與永豐銀行港、澳分行持續共營跨境金融服務平台，擴大業務規模。

東南亞地區則以永豐銀行越南胡志明市分行與永豐金租賃設立的緬甸、泰國辦事處搭配支援，營運成效漸次顯現。永豐金控亦積極深耕在地，永豐銀行（中國）取得代理收付款以及代銷保險業務執照，永豐銀行亦正式跨足越南消費金融業務。此外，永豐金控將持續新據點申設腳步，擴大經營海外市場。

四、積極推展數位經營：永豐金控致力加速 AI、雲端技術及數據分析落地應用，已成功導入不動產智能估價、支票及放款文件辨識、分行智慧現金庫存管理及行銷快閃活動等多元場景。永豐銀行「大戶 DAWHO」數位帳戶與永豐金證券「大戶投」數位帳戶整合串連，攜手經營投資理財生活圈。

五、深化公司治理、永續發展與風險控管：永豐金控以具體行動回應聯合國永續發展目標，2021 年首度名列道瓊永續新興市場指數成分股、連續兩年名列證交所公司治理評鑑 Top 5%、並連續獲納公司治理 100 指數，臺灣永續指數及 MSCI 永續指數成分股，足見永豐金控在國內金融業中公司治理及永續發展位居領先地位。

永豐金控亦格外重視氣候變遷議題，繼 2020 年導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構後，2021 年正式簽署成為 TCFD 的支持者，亦連續二年獲全球最大碳揭露組織 CDP 氣候變遷評比「領導等級」A - 成績肯定。

永豐金控旗下子公司永豐投信、永豐銀行及永豐金證券將 ESG 因子納入投資評估流程，陸續導入高碳排產業指引以落實責任投資，亦積極與被投資公司進行議合，以具體行動發揮機構投資人的影響力，敦促被投資公司重視氣候變遷。

展望未來，陳思寬強調，因應國內外瞬息萬變的經營環境，永豐金控提出 2022~2024 年中長期策略，聚焦「數位、跨境、整合及永續」四大主軸，透過實體、虛擬通路的無縫接軌，以提升股東價值。