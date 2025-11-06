〈永豐金法說〉前3季淨收益及純益創高 京城銀、匯立證加入為Q4添新動能

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 18:16

永豐金控 (2890-TW) 今 (6) 日召開 2025 年第三季法說會，總經理朱士廷表示，2025 年前三季自結淨收益達 554.5 億元，年增 10.9%；稅後純益為 205.4 億元，年增 11.4%，再創歷史同期新高，每股稅後純益 (EPS) 為 1.57 元，年化股東權益報酬率 (ROE) 達 13.01%，每股淨值為 16.53 元。京城銀、匯立證已於 10 月併入永豐金控，將為第四季獲利再添新動能。

永豐金控召開 2025 年第三季法說會。(鉅亨網記者陳于晴攝)

永豐金控 2025 年前三季整體淨收益，受惠於生息資產價量的成長以及 Amret 併入的貢獻，其中利息淨收益達 267.8 億元，年增 42%；即使不計入 Amret 的貢獻，利息淨收益仍年增 27.6%；手續費淨收益達 168.3 億元，年增 6.6%，主要受財富管理收入的成長推動。

永豐銀行 2025 年前三季稅後淨利達 161.3 億元，年增 12.2%，創歷年同期新高，主要是受利息淨收益 (年增 41.4%) 及手續費淨收益 (年增 15.3%) 的顯著成長推動。永豐銀行總經理莊銘福表示，由於併入 Amret 與外幣計息資產成長，計入換匯交易的調整後，淨利差 (NIM) 持續改善。此外，財富管理手續費年增 17.9%，主要來自保險銷售佣金的成長。前三季年化 ROE 達 11.3%，相較過去幾年大幅提升。

永豐金證券 2025 年前 9 月稅後淨利為 48.2 億元，年增 6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得成長。永豐金證券總經理蘇威嘉表示，受到對等關稅影響，經紀手續費在前 9 個月年減 10.5%，但第三季單季在市場回溫下已季增 33.9%。泛財富管理手續費收入前 9 個月仍年增 8.7%。因此前三季年化 ROE 仍維持在 16.8% 的穩定水平。

台灣匯立證券已於 2025 年 10 月 20 日併入永豐金證券，匯立證券在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率。合併後匯立分公司將新增借券等多項業務，除現有台股經紀業務外，可望擴大與現有外資客戶之往來，提高經營效益；外資客戶覆蓋率也從既有香港、新加坡，擴展至歐洲、北美、亞洲及澳洲，進一步提升國際能見度。