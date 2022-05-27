鴻海股東福利來了 搶搭電動車潮流又能享專屬

近年來全球掀起電動車風潮，除了傳統車廠，科技產業也積極展開布局，其中，身為全球代工大廠的鴻海集團展示強烈企圖心，成立 MIH 電動車開放平台，旗下子公司更是各司其職，開啟了鴻海集團轉型的新成長契機，也因其發展電動車業務，可望擺脫消費電子的紅海殺價競爭，外資近期便調升了鴻海目標價。由於電動車是未來趨勢，投資人不妨趁近期台股回檔之際，逢低布局，搶搭未來最夯的電動車概念股投資，又能享受針對泛鴻海集團股東舉辦之可購樂股東購物節的 3 大優惠及 4 重好康活動，一舉兩得。

全球夯淨潔能源 電動車概念股不可缺

隨著環保意識抬頭，淨零碳排、負碳排、碳中和等氣候變遷議題持續發燒，潔淨能源受到全球各政府與企業之關注，其中，電動車已經成未來運輸產業的大趨勢。鴻海集團便於 2020 年 10 月中旬推動 MIH 電動車開放平台，網羅全球各個領域的軟硬體合作夥伴，目前參與該平台的聯盟廠商已超過 2300 家。

不僅如此，鴻海集團更是動作頻頻，加碼全球電動車投資布局，擴大市場版圖，舉例來說，已與商用電動輕型卡車供應商 Lordstown Motors 完成協議，取得北美電動車製造基地；將為美國電動車廠 Fisker 生產製造第二款車型 Fisker PEAR；攜手全球第四大車廠 Stellantis 開發車用晶片等等。

由於消費電子市場競爭激烈，科技代工廠營收及獲利大不如前，也因鴻海集團開始轉型朝向電動車市場，並積極布局半導體版圖，邁向多元化發展，開啟業務新契機，可望擺脫殺價競爭的消費電子市場，也因此，有美系外資近期將鴻海 2022-2024 年獲利預期分別調升 2％、10％、21％，目標價自 114 元調升至 125 元。

電動車已是台股最大投資亮點，股民們掀起了搶買「車票」風潮，由於鴻海集團全球化佈局，加上掌握電機、電池、電控三大系統，使得鴻家軍成為熱門首選。若有意布局電動車受惠概念股，不妨可以趁台股回檔之際，逢低布局，迎接未來最時尚的電動車黃金投資年代。

可購樂股東購物節登場 祭出 3 大優惠、4 重好康

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