〈財報〉Costco Q3營收旺但毛利率下滑 盤後跌2%

即使通膨高漲，美國消費者在生鮮食品、家具和燃料方面的開銷仍強勁，使美國會員制量販巨擘好市多 (Costco) 上季營收優於市場預期，然而同店銷售增幅不如市場所料，且毛利率下滑，盤後股價周四 (26 日) 應聲挫跌近 2%。

好市多在會計年度第 3 季 (5/8 止) 包含會員費的總營收年增 16% 至 526 億美元，優於 Refinitiv 訪調分析師所估的 517.1 億美元。該季淨利 13.5 億美元，不計部分項目的每股盈餘 3.17 美元，符合分析師預估的每股 3.03 美元。

然而好市多第 3 季毛利率下滑 99 個基點，凸顯全美運費和勞動力成本高漲的衝擊。此外，開張至少一年門市的銷售不如預期，第 3 季同店銷售增加 10.8%，而分析師原本預估能成長 11.8%。

隨著財報出爐，好市多 (COST-US) 盤後挫跌近 2%，一反稍早收盤氣勢。由於梅西百貨 (M-US)、Dollar General、Dollar Tree 等零售業在周四盤前都公布優異的財報，零售股普遍反彈，好市多收盤勁揚 5.65% 至每股 464.99 美元。

美國零售業近期深陷泥淖，包括沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US)、柯爾百貨 (KSS-US)、百思買 (BBY-US) 在發布財報時，都預警高通膨將吃掉獲利。

好市多得益於消費者平均收入高於沃爾瑪和目標百貨，加上該公司一直把汽油價格保持在低於全美均價，會員人數和銷售均保持成長。財報顯示，好市多第 3 季的會員費收入攀升 9.2% 至 9.84 億美元。

不同於沃爾瑪，好市多財務和投資人關係資深副總裁 Robert Nelson 表示，無論是各大品牌還是自有商品，皆未出現消費明顯減緩甚至消失的狀況，餐廳、旅遊、門票、輪胎、汽油的銷售都增加。

好市多表示，為了對抗通膨，已經調漲特定食品的價格，但目前還不是調漲會員費的合適時機。

截至第 3 季尾聲，好市多營收累計達到 1519.7 億美元，分析師預估全年營收將達 2233.8 億美元，有望寫下年營收突破 2000 億美元的歷史紀錄。

好市多在全球有 830 個據點，美國 574 家，其次為加拿大的 95 家。亞洲部分，日本 29 家、南韓 16 家、台灣 14 家。