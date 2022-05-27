聯電：今年需求持續成長 將與客戶共同解決供需問題

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (27) 日召開股東會，共同總經理簡山傑表示，隨著終端裝置矽容量增加，今年需求將持續成長，將與客戶建立長期策略合作與簽長約，一同解決供需問題。

簡山傑說，2021 年是聯電豐收的一年，營收連續 12 季向上成長，全年營收跟獲利同創新高，全年產能利用率超過 100%，營收超過新台幣 2130 億元、年增 20.5%，毛利率 33.8%，稅後純益 557.8 億元，年增 91.1%，每股純益 4.7 元。

展望未來，簡山傑表示，看到 5G、電動車與物聯網快速成長大趨勢下，終端裝置矽容量持續增加，預期今年需求將持續成長。

簡山傑強調，將透過創新技術模式，與客戶建立長期策略夥伴關係，強化客戶黏著度，並簽長期供貨合約，一同解決供需問題。

新產能擴建方面，簡山傑指出，南科 P5 廠區擴建 1 萬片 28 奈米產能，第二季已量產，也積極擴增海外產能，新加坡擴建計畫也會與客戶簽訂自 2024 年起的供貨合約，不久前也宣布將與日本 DESNO 合作，在 USJC 的 12 吋廠生產車用功率半導體，滿足車用市場日益增加需求。

簡山傑表示，將透過差異化特殊技術，卓越特殊製造與合作夥伴的產能擴張，深化與客戶間合作關係，藉有效控制成本，謹慎管理資本支出，為股東帶來持續與穩健的報酬。

