高通膨反而有利！好市多股價近歷史高位 分析師仍喊買

儘管許多零售商擔心，通貨膨脹可能削弱消費者 2022 年的購買力，但好市多 (COST-US) 卻仍蓬勃發展，券商 Oppenheimer 預期這樣的趨勢將持續下去，即使好市多股價已經觸及歷史高位，依舊喊買該股。

在高通膨時期，消費者對預算更加計較，自然流向以價值為導向的商店。

分析師 Rupesh Parikh 周三 (30 日) 重申好市多股「優於大盤」的評級，同時將目標價自 580 美元調升至 620 美元。

好市多周三上漲 6.49 美元或 1.14%，收 每股 576.47 美元，達 52 周新高紀錄。今年迄今，好市多股價上漲 1.3%，且過去 12 個月來漲幅達 63%，兩段時期表現均優於 S&P 500 指數和道指同期表現。

Parikh 在近期與好市多管理層會面後做出最新評價。他對該公司近期和長期前景更具信心。

他寫道：「我們認為，考慮到高通膨背景下，消費者強力要求價值，以及燃料業務蓬勃發展、旅遊和服裝等領域重見利多，好市多的商業模式在當前環境下仍然處於非常有利的位置。」

儘管好市多本月稍早公布強勁的獲利消息，股價漲勢仍一度暫停，但此後已見反彈。此外，好市多仍受分析師青睞，根據 FactSet 追蹤的 34 位分析師，近 2/3 給予該股「買進」或等同買進評級，即使該股預估本益比超過 41。

多頭主張，好市多股價有溢價空間，因為該股早在疫情爆發前就表現穩定，進入疫情後更見利多。

儘管通膨和經濟不確定性籠罩零售業整體前景，好市多憑藉來自會員費的經常性收入，以及極力追求物美價廉的消費者，今年的環境可望持續有利。