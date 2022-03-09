俄烏戰爭期間 好市多反成安全港 股價大漲

由於俄烏戰爭導致市場遭到嚴重衝擊，好市多 (COST-US) 再次成為最終的避險投資標的。

自 2 月底戰爭爆發以來，這家倉儲巨頭股價已上漲約 8%。標普 500 指數和納斯達克綜合指數同期則小幅下跌。沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 5%。

獲得追捧動能可能反映出幾個因素。

首先，好市多賣場主要集中在美國，這意味著相對地緣政治風險對股價的影響較小。該公司美國賣場比重約 69%；在俄羅斯和烏克蘭沒有門市，在中國只有 2 家。

其次，好市多在其賣場停車場同時經營著數百個加油站。該公司長期以來一直致力於銷售最便宜的汽油，它的加油站通常是最後一個在通貨膨脹期間提高油價。

相對地，當汽油價格上漲時，好市多賣場的客流量往往暴增，因為購物者會先加滿便宜的汽油，然後進入賣場大量囤積食物以節省資金。

Jefferies 分析師維辛克 (Stephanie Wissink) 表示：「短期內，市場可能低估了好市多在通膨上升時的實力。」

他對好市多股票給予買進評級，目標價為 650 美元。

最後，好市多可能在今年稍後提高會員年費，這可能是該股的主要利多。

好市多上次調漲會員年費是在 2017 年 6 月 1 日。它的金星 (Gold Star) 會員費調漲 5 美元至 60 美元。商務 (Executive) 會員費增加 10 美元至 120 美元。當時這些漲價影響了大約 3500 萬會員。

該公司通常每 5 年調高一次會員年費。

但由於勞動力和運輸等領域的通膨壓力仍在升溫，好市多調漲會員費將大大緩解獲利率壓力。

如果歷史可以用作預測指標，調漲年費也可能對好市多的股價非常有利。

Guggenheim 分析師漢博克爾 (John Heinbockel) 對好市多在 2006 年、2011 年和 2017 年最近三次調漲會員年費的分析顯示，該股在宣布前 3 個月平均上漲 11%；前 6 個月平均上漲 15%。