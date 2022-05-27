〈紐約匯市〉交易員削減Fed緊縮押注 美元回落

美元指數周四 (26 日) 小幅下跌，會議紀要發布後，市場正在評估聯準會 (Fed) 是否會在下半年放慢甚至暫停緊縮步伐，導致美元承壓。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28%，報 101.77，徘徊於一個月低點。

周三 (25 日) 公布的聯準會 (Fed) 會議紀要顯示，與會官員認為，為了打擊通膨，6、7 月各升息 50 個基點 (2 碼) 是適當的，也有多位官員表示，加快腳步退出寬鬆政策將有助於央行評估政策緊縮的影響。

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 說：「市場已更加樂觀，認為 Fed 不會過度激進收緊政策，且部分風險資產可能已遭過度拋售，尤其是股票，因此出現小幅反彈，這對風險交易非常有利，但大致上對美元不利。」

美元指數本月初升至 105 上方，創近 20 年新高，但對 Fed 激進動作可能傷害經濟增長的跡象，促使交易員削減緊縮押注，美債殖利率也自多年高點回落。

摩根大通 (JPMorgan) 策略師認為，Fed 可能會說服市場，升息至 1.75% 至 2% 即代表政策正常化，這為暫緩緊縮政策帶來機會，以利後續評估就業和通膨表現。

經濟數據方面，因貿易逆差創新高加上庫存累積增速略為放緩，美國公布第一季 GDP 修訂值為 - 1.5%，遜於道瓊社 (Dow Jones) 預期的 - 1.3% 和初值的 - 1.4%。

另外，美國上周初領失業金人數下滑至 21 萬人，降幅高於市場預期，顯示勞動力市場仍較吃緊。

歐元兌美元升 0.49% 至 1.0730 美元。近期有歐洲央行 (ECB) 官員警告，提早結束負利率政策恐對歐元不利。

西太平洋銀行 (Westpac) 經濟學家表示，歐元兌美元已從 1.05 以下反彈，可能出現更多盤整，在 6 月 9 日的央行會議之前，不太可能大幅度震盪。

英鎊兌美元升 0.21% 至 1.2603 美元，一度觸及 3 周高點。英國財政大臣 Rishi Sunak 稍早公布規模 150 億英鎊的一系列支持措施，幫助家庭應對高昂的生活成本。

對風險較敏感的貨幣小幅上漲。澳幣兌美元漲 0.14% 至 0.7094 美元，紐元兌美元漲 0.07% 至 0.6478 美元。

美元兌日圓跌 0.14% 至 127.07 美元。

截至台灣時間周五 (27 日) 約 6:00 價格：