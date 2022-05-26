〈貴金屬盤後〉Fed會議紀錄強化連續升息預期 金價創兩周來最重跌幅 

美國聯準會 (Fed)5 月會議紀錄強化市場對 6、7 月連升 2 碼 (50 個基點) 的預期，黃金期貨周三 (25 日) 挫跌約 1%，連四日漲勢中斷且為兩周來最大跌幅，其他金屬大多下跌，僅鈀金勉強收高。

6 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 19.10 美元約 1%，報每盎司 1846.30 美元。

Fed 5 月 3 到 4 日會議紀錄在周三公布，內容顯示，決策官員不僅一致同意 5 月升息 2 碼 (50 個基點)，大多數官員也同意 6、7 月繼續以同等幅度升息。

投資人等待 Fed 會議紀錄公布之際，黃金期貨收黑。會議記錄公布後，黃金現貨價跌幅收斂，仍跌 0.7%。

渣打銀行分析師 Suki Copper 說，Fed 會議紀錄大致符合市場預期，包括說明 6、7 月各升息 2 碼是合理的，接下來市場的焦點可能還是會擺在通膨數據，觀察物價上漲壓力是否減緩。

黃金雖然有抗通膨的特性，但價格也受到美債殖利率和美元的影響。美元周三反彈，代表以非美元付款的海外黃金投資人來說需付出更高價格。

此外，由於升息會帶動殖利率上揚，意味著持有黃金這種不孳息資產的機會成本升高。

BDSwiss 研究部門主管 Marshall Gittler 說，市場令人困惑，「黃金和白銀現在變得更像『風險資產』。」

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 說，美元呈現「修正式反彈」，市場高度關注 Fed 的指引，包括緊縮的時機和步調，以及通膨展望。

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