Fed會議紀錄即將發布 美債殖利率持平至小跌

美國國債殖利率周三 (25 日) 幾乎沒有變化，因為投資人正等待本月初聯準會 (Fed) 會議記錄的發布。

美東時間 6 點 30 分，指標 10 年期美國國債殖利下跌 0.9 個百分點至 2.751%。30 年期國債殖利率下滑 1.5 個基點至 2.957%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 會議記錄定於美東時間下午 2 點發布。在 5 月 4 日的會議上，Fed 將利率提高了 0.5 個百分點，主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，通膨「太高了，我們理解它造成的困難。我們正在迅速採取行動將其恢復原狀」。

Fed 更積極地收緊貨幣政策，引發了人們對這可能導致經濟成長放緩的擔憂。

富達國際宏觀和戰略資產配置全球主管哈邁德 (Salman Ahmed) 周三在報告中表示，雖然美國經濟衰退不是他公司的基本假設，但「風險似乎確實高於 Fed 所承認的風險」。

他表示，他的團隊預計 Fed 在 2022 年實施的緊縮政策將低於其和市場目前的預期。

哈邁德說：「監控真正存在多少衰退風險，以及 Fed 是否正確評估了這一點，將是未來幾個月許多資產配置決策的關鍵。」

10 年期殖利利率在前一交易日下跌 10 個基點，因為投資人在股市拋售期間轉至債市尋求政府債券的庇護。

在社群媒體 Snap 警告成長放緩後，以科技股為主的納斯達克綜合指數在前一交易日下跌 2.4%。好壞參半的經濟數據似乎也打壓了投資人情緒。

在經濟數據方面，4 月耐久財訂單數據將於美東時間上午 8:30 發布。