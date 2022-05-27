〈貴金屬盤後〉美元回軟、美股上漲之際 黃金期貨震盪收高

美元貶值、美股上漲之際，黃金期貨周四 (26 日) 遊走在漲跌之間，終場以小漲作收。

6 月交割的紐約黃金期貨價格收盤上漲 1.30 美元約 0.1%，報每盎司 1847.60 美元。該期貨連四日漲勢在周三中斷，周四再度上漲。

美國聯準會 (Fed)5 月會議紀錄強化市場對 6、7 月連升 2 碼 (50 個基點) 的預期，但入秋之後可能轉為靈活操作，淡化繼續大幅升息的預期。

State Street Global Advisors 黃金首席策略師 George Milling-Stanley 說，利率上升正在打壓金價，但黃金仍有上漲空間，原因是俄烏戰爭及美國勞動力成本上漲，將導致生活成本居高不下，他預估到今年底以前，美國通膨率會一直保持在 5% 左右。

他說，若 5% 以上通膨率維持至少一季，黃金通常會有突出表現。

交易員正在判斷美債殖利率是否已經觸頂，美國 10 年期公債殖利率已從 5 月初的 3.12% 下降到最近的 2.76%。當殖利率較低，持有黃金這種不孳息資產的機會成本也變低。

黃金和白銀過往一向被視為市場波動下的資金避風港，但長期觀察趨勢的分析師發現，這兩種貴金屬最近的走勢反而比較像風險資產。

美元曾在兩周前達到 20 年新高，但本周到周四為止，ICE 美元指數 (DXY) 共下跌 1.2%。Standard Bank G10 貨幣策略部門主管 Steven Barrow 等分析師，都預測美元可能開始走軟。美元走軟，代表以非美元付款的海外投資人，買入黃金的成本較低。

美股周四上漲，並未被一連串和中國相關的經濟預警嚇倒，也不受蘋果 iPhone 產量可能低於預期的傳言影響。道瓊工業指數勁揚逾 500 點，連續第五日收紅，標普 500、那斯達克分別漲 2% 和 2.7%。

其他金屬商品交易