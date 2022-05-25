〈貴金屬盤後〉美經濟數據浮現疲態 黃金期貨連四漲 

最新數據顯示美國經濟遭遇高通膨帶來的逆風，加上美元、美債殖利率雙雙下滑，黃金期貨周二 (24 日) 連續第四個交易日收高。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 17.60 美元或 1%，報每盎司 1865.40 美元，收在 5 月 6 日以來新高。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 說，美國經濟並未分崩離析，但疲軟的情況比大部分人料想的嚴峻。

美國周二公布多項數據，美國 5 月 Markit 綜合採購經理人指數 (PMI) 顯示，服務業和製造業的增速降至數月低點，反映高通膨、供應鏈瓶頸以及消費者需求略為疲乏。

此外，美國 4 月新屋銷售連續第四個月下滑，是疫情以來最低水準。房價高漲及抵押貸款利率激升，是拖累數據的主因。

Moya 說：「華爾街築起恐懼的高牆，現在似乎沒有什麼能阻止黃金上漲。通膨壓力預料將延續，中國的疫情發展還有很大未知數，美國企業持續調降展望，都意味著金價將獲得支撐。」

黃金已從 5 月初的三個月低點反彈，這段期間，美股遭到拋售，市場對避險資產需求攀升，美債上漲，與債券價格走勢相反的殖利率從 3.2% 以上的三年半高點下滑。

同時，美元指數也從 20 年高點回落，周二跌破 102 並觸及一個月低點。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 說，美債殖利率和美元從 5 月中旬的高點回跌，而這兩者與金價呈現反向的連動。同一時間，市場大致已經消化聯準會 (Fed) 的鷹派轉向。

道明證券分析師說，黃金交易員愈來愈懷疑，若美國經濟陷入衰退，Fed 繼續升息的意願有多強烈，黃金市場因為經濟疑慮持續升高而有一線生機。

瑞穗證券經濟學家表示，投資人將關注 Fed 將在周三盤後公布的 5 月會議紀錄，研判 Fed 主席鮑爾會後記者會「鷹中帶鴿」的談話反映出決策委員的普遍共識，或僅是一小批人的看法。

投資人也將觀察，Fed 對於聯邦資金利率升到 2% 以後的政策有何看法。雖然有些人主張 Fed 應在年底前把利率升到 3% 至 3.5%，但也有另一些人持反對意見。

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