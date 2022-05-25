Fed縮表6月上路 估三年後規模降至5.9兆美元

美國聯準會 (Fed) 即將從 6 月開始縮減資產負債表，紐約聯邦準備銀行預估，到 2025 年年中之前將減少 2.5 兆美元，使規模降至 5.9 兆美元，但備受爭議的抵押擔保證券 (MBS) 減幅不大。

紐約聯準銀周二 (24 日) 發表公開市場操作年度報告，供外界一窺 Fed 持有資產可能的變化。Fed 在疫情期間為了穩定金融市場大舉購債，資產負債表膨脹到接近 9 兆美元。

如今 Fed 已宣布，從 6 月開始每月將減持最多 475 億美元 (300 億美元公債和 175 億美元 MBS)，之後擴大力道，到 9 月每月減持多達 950 億美元 (600 億美元公債和 350 億美元 MBS)。

紐約聯準銀預估，Fed 資產負債表到 2024 年每個月平均將減少約 800 億美元。資產負債表將持續約三年到 2025 年年中，屆時讓資產負債表保持不變——約占美國國內生產毛額 (GDP) 的 22%，之後才會隨著經濟規模成長再次擴增。此預估已涵蓋銀行體系準備金，約占美國 GDP 的 8%。

但 MBS 減持幅度不大，目前持有的 2.7 兆美元到 2025 年年中大致不變，即使到 2030 年，Fed 預估仍持有 1 兆美元。如此緩慢的減速，讓一些決策官員呼籲 Fed 乾脆直接出售 MBS。

升息環境下的縮表風險

這份報告也凸顯 Fed 在縮表和升息的過渡時期，可能面臨的風險。

Fed 調升短期市場利率的工具之一，是對銀行放在 Fed 的存款準備金支付利息，而升息意味著 Fed 執行貨幣政策的成本增加。同時，Fed 付款資金來自持有債券的收入，隨著 Fed 減持資產，靠美債和機構債賺進的利息也變少。

紐約聯準銀表示，根據目前的預測，Fed 的淨收益將大幅減少，繳回給美國財政部的利潤降低。如果利率升得更快，Fed 可能在某段時間內處於虧損，實際上形同被迫印鈔支付帳單，完全停止繳回利潤給財政部。

由於殖利率上升時，債券價格下跌，升息環境代表 Fed 投資組合的市價也跟著下滑，到明年可能出現約 3000 億美元的帳面損失。

Fed 官員坦承，如果他們選擇在升息背景下出售 MBS，可能蒙受損失。