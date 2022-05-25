美國經濟發生哪些事 可能讓聯準會在9月暫停升息？

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 日前對 9 月暫緩升息的可能性敞開大門，引發華爾街分析師熱議，開始討論讓聯準會 (Fed) 暫停升息的條件。

波斯提克周一 (23 日) 表示，歷經 6 月、7 月各升息 2 碼後，9 月暫緩升息應是合理的。他的預測可能需要兩個條件加以滿足，一個是經濟增長放緩，另一個是通膨於今秋降溫，但分析人士認為，想要達成這兩項條件沒那麼容易。

瑞銀 (UBS) 策略師 Matthew Mish 指出，問題在於什麼樣市場和經濟狀況，會促使聯準會暫停升息。

他說：「Fed 必須對通膨正在下滑信心滿滿，顯然地，他們希望看到明確且具有說服力的通膨降溫證據，但觀察歷史紀錄，經濟增長也是重要的考量，增長放緩將有助於降低通膨壓力。」

瑞銀策略師回顧 1960 年代以來聯準會暫停利率正常化周期的 11 次紀錄，他們發現，在目標利率超過通膨年增率之前，Fed 通常不會暫停升息，鑒於 Fed 青睞的通膨率指標最近達到 6.6%，這代表物價必須顯著下滑才能滿足這項條件。

另外，Futures First 分析師 Rishi Mishra 表示，由於通膨年增率仍高，接下來，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會關注消費者物價指數 (CPI) 的月增率。

根據他提出的情境，若 5 月到 8 月的 CPI 月增率降至 0.3% 或以下，遠低於 3 月的 1.2%，Fed 官員可能會比較放心，更確信他們走在正確的道路上。

何時動作？

彭博首席美國經濟學家 Anna Wong 表示，相較於 9 月，她認為 Fed 更有可能在 12 月暫停升息。

她說：「從 4 月的 CPI 報告以來，風險已經轉向更鷹派的路徑，這是因為服務業通膨已越來越廣泛且增速太快，商品部門必須出現大規模的通貨緊縮才能抵銷通膨影響，並回到 Fed 3 月預估的水準。」

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席美國經濟學家 Steven Ricchiuto 則說，10 年期美債殖利率下滑，也可能讓 Fed 官員對通膨前景感到滿意。該項利率通常被視為美國的長期通膨預期。

Ricchiuto 表示，雖然 Fed 希望能避免經濟放緩，但這對暫停升息來說是必要的，目前已有部分企業暗示就業市場正在放緩。

他說：「央行將對失業率上升有所反應，尤其是在通膨開始下滑的情況下，你會開始看到進入就業市場的人們更難找到工作，這就是起點。」