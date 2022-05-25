〈紐約匯市〉 央行政策差異預期縮小 美元探近一個月新低 歐元續強

美元指數周二 (24 日) 再探近一個月新低，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 日前的言論，繼續支撐歐元走強，分析師認為，市場似乎正在重新定價美歐央行的政策差異。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%，報 101.77，續創 4 月 26 日以來最低。

在數據顯示美國商業活動增長放緩後，美元進一步走軟。標普全球 (S&P Global) 周二公布美國 5 月採購經理人指數(PMI)，因通膨壓力升高、供應商交貨時間拉長加上需求增長疲軟，追蹤製造業和服務業的綜合 PMI 下滑至 4 個月低點。

拉加德日前表示，歐元區存款利率可能第 3 季結束前轉正，她的言論暗示 ECB 接下來可能至少升息 50 個基點，引發市場對央行於今夏大規模升息的臆測。

歐元兌美元連兩個交易日攀高，上漲 0.39% 至 1.0733 美元，過去 7 個交易日以來，歐元兌美元已自本月初創下的 5 年低點反彈 3.7%。

Monex USA 交易副總裁 John Doyle 表示：「相較於聯準會 (Fed)，他們(指歐洲央行) 來的有點晚，但仍試圖趕上我們的緊縮周期，這也是你看到歐元獲得一些喘息空間的原因。」

BDSwiss 投資研究主管 Marshall Gittler 認為，Fed 大多數可預見的緊縮政策已獲得消化，這種預期差異可能在接下來幾個交易日推動歐元兌美元走高，市場最近才剛開始重新定價兩國央行的政策差異。

英鎊兌美元貶 0.44% 至 1.2530 美元，PMI 數據顯示，英國 5 月綜合 PMI 降至 51.8，降幅遠超過預期，並創去年 2 月以來最低，加劇市場對英國在今年稍晚陷入經濟衰退的擔憂。

Infinox 分析師 Richard Perry 說：「增長前景突然惡化為英國央行帶來龐大焦慮，且肯定會引發進一步升息的問題，這鞏固了我們的預期，即央行被要求重新評估緊縮前景之前，可能會再升息一次，或是最多兩次，每次 25 個基點。」

對風險敏感的澳幣兌美元幾乎持平，微升 0.01% 至 0.7106 美元，紐元兌美元跌 0.06% 至 0.6458 美元。

紐西蘭央行即將在周三召開決策會議，市場預期央行將連續第二個月升息兩碼，使現金利率達到 2% 的中性水平，並暗示繼續升息。

截至台灣時間周三 (25 日) 約 6:00 價格：