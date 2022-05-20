日圓先生再發聲：日圓可能貶至150 回到1990年水準  

有「日圓先生」稱號的榊原英資周四 (19 日) 表示，由於美、日貨幣政策分化加深，日圓可能貶到 150，回到 1990 年代的水準。

曾任日本財務省官員的榊原英資說，美國聯準會 (Fed) 鷹派和日本銀行 (央行，BOJ) 的寬鬆貨幣政策形成鮮明對比，將是導致日圓繼續走軟的最大單一力量。除非分歧縮小，否則日圓兌美元將持續承受壓力。

他說：「市場目前預期估日圓在年底可能貶至 1 美元兌 140 日圓到 150 日圓之間，因此是有可能貶到 150 的。但如果貶破 150，我認為會引發日本央行的擔憂。」

日圓曾在 1990 年 8 月貶破 150 整數關卡。

投資人在美國公債殖利率上升之際脫手日圓、買進美元，使拋售日圓成為今年來最受青睞的交易之一。考量到日本央行面對日圓貶值仍矢言堅守寬鬆政策，日圓短期內易貶難升。

日圓周五盤中報 127.85 日圓兌 1 美元，5 月稍早曾經貶到 131.35 日圓的 20 年低點，而且過去三個月以來是 G10 表現最差的貨幣。

在所有機構的日圓預測當中，法國興業看法最悲觀，預測年底可能貶至 150。巴克萊預測可能貶至 140，彭博訪調分析師預測的價位為 128。

但並非所有人一面倒看空日圓。澳盛銀行 (ANZ) 認為，美股下跌將帶動美債殖利率下滑，使美元失去支撐。此外，Shinkin 資產管理公司認為日圓貶勢已結束，可能回升到約 125。

雖然日本官員最近曾對日圓貶值發出口頭警告，但幫助不大。榊原英資表示，日圓貶值的因素是貨幣政策分歧，這個合理的理由讓日本當局不太可能以更大力道干預匯價。