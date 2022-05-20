五眼聯盟到齊！加拿大5G網路禁用華為、中興通訊

加拿大政府週四 (19 日) 以國家安全為由宣布，將在 5G 網路中排除華為、中興通訊 (ZTE) 設備，成為五眼聯盟中最後一國加入封殺中國科技巨頭的行列。

美國、英國、澳洲和紐西蘭等國家已相繼禁止或限制在其 5G 網路中使用華為和中興通訊的技術和產品，加拿大最終也宣布跟進。

加拿大創新、科學暨工業部長 Francois-Philippe Champagne 週四宣布，加拿大電信公司將禁用華為和中興通訊的產品和服務，已安裝這類設備的供應商將被要求停用並予以移除。

加拿大政府表示，將在非常短的時間內提出立法，以支持加拿大的電信系統，抵禦金融、電信、能源和運輸部門的國家安全風險。

加拿大公共安全部長 Marco Mendicino 週四指出：「現今網路安全就是國家安全，從網路攻擊、數位間諜，乃至勒索軟體對加拿大人的威脅比前所未有，政府將保護他們，正是在這種背景下，我們必須確保加拿大的電信系統。全國各地都在安裝 5G 網路，這項創新代表著競爭和增長的重大機遇。然而，這個機會也伴隨著風險。」



自 2018 年 9 月加拿大對 5G 無線技術進行更廣泛的安全審查後，加拿大自由黨多年來一直承諾會就此問題發布公告。

加拿大法院去年 9 月撤銷對孟晚舟的引渡令 (圖片：AFP)

外界懷疑此重大政策決定被推遲的部分原因是，中國拘留前外交人員康明凱 (Michael Kovrig) 與商人史佩弗 (Michael Spavor)，以報復加拿大 2018 年 12 月應美國司法互助要求，逮捕華為前財務長孟晚舟。



孟晚舟事件歷時 2 年多後，加拿大法院去年 9 月撤銷對孟晚舟的引渡令，康明凱與史佩弗也接著獲釋。當時加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 曾表態，將在未來數週公布加拿大關於如何處理華為的決定。