美銀：若日圓貶破140 日本可能砸1000億美元干預

近期日圓欲振乏力，遊走在 130 日圓兌 1 美元關卡附近，美國銀行分析師 Shusuke Yamada 等人預測，假如日圓貶破 140，日本當局可能砸 1000 億美元干預，避免日圓匯價繼續下探。

美銀目前預測，日圓不會貶破 135，但假如美債殖利率掀起新一波漲勢，日圓可能下探 140。日圓從 1998 年至今從未貶破 140。

由於日本銀行 (BOJ，央行) 上個月重申捍衛殖利率目標，日圓曾貶至 131.25 日圓兌 1 美元，創 2002 年以來最低。當時日本財務省發布近來最強烈的口頭警告，表示將對日圓的突然波動採取「適當的」對應措施。

美銀這群分析師說：「日圓匯價已經疲弱到市場開始關注政府是否會出手干預。」他們指出，日銀雖仍強調貶值的好處，但貶值主要打擊到一般家庭和中小企業，代表受害人數遠高於受益人數。

美國聯準會 (Fed) 周三實施 22 年來首見的一次升息 2 碼 (50 個基點，但主席鮑爾淡化了未來可能一次升 3 碼的預期，這使 10 年期美債殖利率下滑至 2.93%。

日圓周四亞洲盤中報 129.15 日圓兑 1 美元，略高於平盤。

日圓過去三個月共貶值 12%，迅猛的貶勢不只讓日本決策官員感到意外，也讓人意識到，日本政府因物價上漲面臨輿論反彈，可能和央行之間產生嫌隙。

美銀預測，假如日圓貶勢減緩，日本干預的可能性就會降低，而這很大程度上要取決於美國公債的走勢，因為日本央行不太可能允許日本公債殖利率上揚。

美銀說，日本決策官員面臨無法大幅升息的結構性問題，因高利率將提高日本償債成本，而日本政府總負債占日本國內生產毛額 (GDP) 的比率已超越 250%。

根據美銀預測，10 年期美債殖利率將在年底前降至 2.5%。