歐元兌美元將貶至平價？兩派分析師見解不同

歐元兌美元日益接近一比一，但對於是否真的會出現 20 年來首見的平價，分析師之間的看法不一。

歐元已經穩定下滑將近一年，從去年 6 月的 1.22 美元，到周五 (20 日) 亞洲盤報 1.0556 美元兌 1 歐元，本周稍早最低曾直逼 1.03 美元。



歐元走貶和市場的風險情緒翻轉有關，從俄烏戰爭、通膨高漲、供應鏈瓶頸、經濟成長放緩，到貨幣政策緊縮，都驅使投資人轉進「避險」美元。

歐美貨幣政策的分歧是另一個原因，相較於鷹派的聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE)，歐洲央行 (ECB) 面對歐元區持續攀高的通膨率，至今尚未升息。

然而最近 ECB 的發言轉趨鷹派，決策官員已表示不排除在將第 3 季結束購債計畫，而法國央行總裁戴加洛 (Francois Villeroy de Galhau) 最近則說，歐元貶值正在威脅物價穩定，提高美元計價進口商品的成本，造成已處於高檔的通膨率進一步上揚。

美國和英國等主要央行都已升息，歐洲央行 (ECB) 最近則有官員表示最快可能 7 月升息。(圖: AFP)

摩根大通私人銀行外匯策略全球部門主管 Sam Zief 認為，真正足以讓歐元兌美元走到平價的可能因素是：歐元區成長展望下修程度比美國更大，類似俄烏戰爭剛爆發的狀況。他表示，儘管這並非不可能發生的事，但不是他所預測的基本情境。

BMO 資本市場外匯策略歐洲部門主管 Stephen Gallo 說，Fed 在未來兩年積極升息並展開量化緊縮 (QT) 的可能性，已經反映在美元匯價上。目前他追蹤的數據未顯示槓桿資金大量增加歐元兌美元的空頭部位。

Gallo 預測，決定歐元兌美元平價的關鍵有二，一個是 ECB 到夏季仍未升息，另一個是德國全面禁止俄羅斯化石燃料進口，導致需要進行能源配給。

Gallo 說，如果 ECB 面臨的經濟衰退風險升高，到夏季結束仍未升息就不令人意外，但對 Fed 來說，一旦歐元落入 0.98-1.02 美元區間，他們將不樂見美元如此強勢，可能因此暫停或放慢政策緊縮。

歐元兌美元一年來走勢。取自 CNBC

美元今年來已升值 8%，德意志銀行在周二發布報告表示，就算把升息的利差考慮進去，反映在美元的「避險」風險溢價已經接近「極端的上限」。

德銀全球外匯研究部門共同主管 George Saravelos 認為，歐元兌美元就快走到轉捩點，原因是，假如現在的金融情勢如果進一步惡化，將影響對 Fed 的緊縮預期，同時，世界上其他國家還有更多貨幣緊縮需要消化，尤其是歐洲。

德銀認為，美元現在是全世界最昂貴的貨幣，做多美元相對於新興市場貨幣的部位，則達到疫情巔峰以來最高水準，這些資料釋出的共通訊息是：美元已經過高。

因此德銀預測，歐元兌美元未來幾個月不但不會出現平價，還會回升到 1.1 美元。

仍預測平價的理由

但市場上還是有不少認為歐元兌美元的平價即將到來。凱投宏觀資深市場經濟學家 Jonas Goltermann 指出，ECB 最近雖然轉鷹，但鷹派遠遠不及 Fed，也不足以扭轉歐元區今年來持續升高的通膨預期。

Goltermann 說：「和市場上大多數分析師看法相左，我們預測歐元兌美元會再貶一些，今年稍晚觸及一比一，然後隨著歐元區經濟逆風減緩、Fed 緊縮循環接近尾聲，歐元兌美元會在明年回升到 1.1 美元。」