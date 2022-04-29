日圓貶至20年新低 日本家庭全年開銷多出6萬日幣

民間機構預測，日圓貶值加上原油價格飆漲，將讓日本一般家庭今年的開銷暴增 6 萬日幣 (458 美元，約新台幣 13500 元)。

日本央行 (BOJ) 周四宣布繼續推行寬鬆貨幣政策，與全球貨幣緊縮方向背道而馳，在美日貨幣政策分歧、利差擴大之下，日圓匯率已在周四貶破 130 日圓兌 1 美元，是 20 年來首見，周五亞洲盤中報 130.49 日圓。

日圓兌美元今年來累計約貶值 16 日圓，大宗商品價格飆升導致日本貿易逆差擴大，讓日幣加速下滑。

瑞穗綜合研究所資深經濟學家 Saisuke Sakai 預估，假如日幣繼續維持在 130 日圓兌 1 美元，年收入介於 900 萬到 1000 萬日圓的家庭，今年支出將比去年多出 1.7 萬日圓。若再把汽油等能源價格上漲納入考量，日本所有家庭今年多出的開銷則增為 6 萬日圓。

Sakai 表示，如果是所得較低的家庭，額外多出的 6 萬日圓已經占家庭總預算 2% 以上，幾乎可比擬 2014 年消費稅由 5% 調漲為 8% 的衝擊。

日本家庭今年開銷預估將多出 6 萬日幣。(圖: AFP)

根據國際清算銀行 (BIS) 的指數，日圓實質有效匯率在 3 月為 65.1 點，比 2002 年 4 月日圓貶破 130 時低了 36%。

過去 20 年來，日本消費者物價指數 (CPI) 僅上漲 5.5%，但美國的 CPI 漲逾 60%。由於實質有效匯率下滑，日圓貶值對日本家庭和企業帶來的負擔更加沉重。

日圓貶值也對日本企業界造成廣泛的傷害，東京商工研究所最近調查 5398 家日企，結果有 40% 受訪企業表示日圓貶值帶來打擊，僅 4% 表示有助益。

對日本來說，由於疫情仍影響跨國旅行，此刻的日圓貶值無法發揮過往帶動觀光收入的效果。

而對大企業來說，近年業務外包盛行，日圓貶值提振出口的優勢也沒有以往顯著。

大和證券預估，本會計年度每貶 1 日圓，日本 200 大企業的稅前獲利僅增 0.43%，幅度只有金融海嘯前的一半。

同時，日圓貶值嚴重影響高度仰賴進口的日本企業，以宜得利家具為例，該公司有 90% 產品在海外生產，每貶 1 日圓，全年營收就減少約 20 億日圓。