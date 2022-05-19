〈貴金屬盤後〉美元回升 黃金期貨連日漲勢中斷 其他金屬也趴倒 

黃金期貨周三 (18 日) 收黑，從三個月低點反彈的升勢暫停，反映美元和美債殖利率帶來的壓力。

6 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 3 美元或 0.2%，報每盎司 1815.90 美元。

美元周三回升，追蹤美元對一籃子主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上揚 0.4% 至 103.76。黃金以美元計價，升值代表非美元消費者支付更高價格，進而抑制需求。

美國財長葉倫周三警告，糧食和能源價格上漲正在打壓生產和消費，並推升世界各地的通膨，全球經濟展望充滿挑戰和不確定性。

但葉倫也說，美國在很多方面都處於良好的位置，理由是美國的勞動力市場和經濟都強勁，而且美國已經開始釋出戰略儲油，幫助抑制國內能源價格繼續上漲。

黃金雖然連漲數日，但 5 月以來仍累計下跌 5.1%，與 3 月 8 日觸及的 2040.1. 美元歷史高點相比，也仍低了 11%。

Commerzbank 大宗商品分析師 Daniel Briesemann 說：「金價下滑，一部分和美國公布良好的經濟數據帶動殖利率上揚有關，10 年期美債殖利率已經重返 3% 以上。另一方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾的鷹派言論，也發揮一些作用。」

黃金雖然是抗通膨資產，但在升息環境下，不孳息的特性使持有黃金的機會成本上升。

鮑爾發表鷹派談話後，10 年期美債殖利率觸及 3.015%，站上一周高點。

鮑爾周二接受華爾街日報 (WSJ) 訪問時說，Fed 將繼續升息，直到有「清晰且令人信服的跡象」顯示通膨下滑，若有必要，Fed 將毫不猶豫把利率升到中性水準之上，以壓低通膨。

他表示，抗擊通膨的過程，將無可避免帶來痛苦，例如影響經濟成長、導致失業率上升，但鮑爾仍認為有機會實現經濟軟著陸。

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