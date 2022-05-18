〈貴金屬盤後〉美元回軟 黃金持續從三個月低點反彈 

拜美元走軟之賜，黃金期貨周二 (17 日) 續漲，延續從三個月低點反彈的走勢。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 5.90 美元或 0.3%，報每盎司 1818.90 美元，該期貨周一曾跌破 1800 美元但終場收高。

美元主導近期黃金走勢，ICE 美元指數 (DXY) 周二下滑 0.7% 至 103.41，是 5 月 6 日以來的低點，但距離 20 年高點仍不遠。

美元升值不利以美元計價的黃金，這代表非美元消費者需支付更高價格，進而抑制需求。

FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說，「美元走軟和美債殖利率略降，都帶動黃金期貨在近日回升，儘管如此，黃金還沒有脫離困境。」

美國周二公布的經濟數據強勁， 4 月零售銷售成長 0.9%，儘管增幅略低於市場預期，但在高通膨環境中仍展現韌性。此外，4 月工業生產增加 1.1%，優於市場預估的 0.5% 增幅。

黃金期貨收盤後，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在華爾街日報一場活動中展現抗擊通膨的決心，他表示，在看到通膨降溫出現「明確且令人信服的跡象」之前，Fed 不會放慢升息的步調。

黃金雖然是抗通膨資產，但在升息環境下，持有不孳息的黃金反而面臨機會成本上升的問題。

富國投資機構全球市場資深策略師 Sameer Samana 表示，黃金應該能在每盎司 1835 美元的 200 日移動均線附近附近獲得支撐，但可能在 1933 美元的 50 日移動均線面臨阻力，如果突破了，接下的關鍵是 2000 美元整數關卡和近期高點 2051 美元。

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