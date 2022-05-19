策略師：黃金仍處在長期牛市 但短期內金價受到美元強勢所限制

VanEck 投資組合經理人兼策略師 Joe Foster 表示，目前黃金仍處於長期牛市，目前的環境凸顯黃金的保值和避險地位，但短期內金價表現將受到美元強勢的影響。

報告指出，美元指數上週創下 20 年來新高，限制金價的表現，短期內金價恐怕仍將受到影響。

Foster 指出，多數時間內，金價與美元呈現反向關係，美元走強通常會對黃金帶來壓力。近期美元走強與美國與其他國家央行的貨幣政策差距擴大有關，美國聯準會 (Fed) 已啟動升息週期，市場預期未來的 3 次會議中，Fed 都將升息 2 碼。

不過，報告也指出，儘管美元繼續對黃金市場構成壓力，但在通膨飆升與升息的壓力下，全球經濟仍面臨重大風險，最終仍將對金價帶來支撐。

Foster 說，通膨壓力將使實際利率持續保持在低點。上次通膨飆升的時期是在 1970-80 年代，當時 Fed 被迫升息至通膨水準的兩倍。因此，通膨壓力是他仍看好長期金價走勢的主因。

澳盛銀行 (ANZ) 資深大宗商品策略師 Daniel Hynes 與 Soni Kumari 先前也在一份報告中表示，近期黃金價格下滑主要是受到美債殖利率飆升和美元走強的影響，對短期金價帶來壓力。不過，高通膨以及俄烏戰爭等風險都將持續對全球經濟成長造成威脅，金價將受到支撐。

報告預估，短期金價將維持在每英兩 1,850 美元至 1,930 美元，若是金價突破 1,930 美元，將有望升至每英兩 2,050 美元。