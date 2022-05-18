〈財報〉春季涼爽導致戶外產品需求降低 勞氏上季銷售未達預期

勞氏 (Lowe"s)(LOW-US) 周三 (18 日) 公布的第 1 季財報業績未能達到華爾街的銷售預期，因為春季涼爽的天氣損害了戶外自助項目的供應需求。

股票在周三盤前交易中持平。

該公司重申其全年財測，預計總銷售額將在 970 億美元至 990 億美元之間，同店銷售額將介於下降 1% 至成長 1% 之間。

根據 Refinitiv 對分析師的統計，該公司截至 4 月 29 日當季與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 3.51 美元，高於預期的 3.22 美元

●營收 236.6 億美元，低於預期的 237.6 億美元

Lowe"s 的結果與其競爭對手家得寶 (Home Depot)(HD-US) 的結果不同。家得寶周二 (17 日) 公布的上季獲利和營收都超出華爾街預期，將其成長歸因於房屋升級和家庭裝修的熱潮。

然而，Lowe"s 的業務卻有所不同。從歷史上看，它有 75% 至 80% 的銷售額來自 DIY 客戶，而家得寶則只有大約一半。如果屋主決定暫時不做繪畫或景觀美化項目，會讓 Lowe’s 更容易受到需求變化的影響。

Lowe"s 當季淨利從去年同期的 23.2 億美元或每股 3.21 美元，小幅增加到 23.3 億美元或每股 3.51 美元；結果高於 Refinitiv 調查的分析師預期的 3.22 美元。

淨銷售額從去年的 244.2 億美元降至 236.6 億美元，超出分析師預期的 237.6 億美元。

同店銷售額較去年同期下降 4%。

截至周二收盤，Lowe"s 今年來股價已下跌約 25%。周二收於 194.03 美元，市值達到 1282.7 億美元。