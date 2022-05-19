通膨擔憂重創美股 四大指數齊跌逾3% 道瓊指數暴跌逾1千點

由於對經濟成長的擔憂，成長型股票的反彈走勢消退，近期零售商陸續公布的財報紛紛凸顯成本上升壓力，證實市場對通膨的擔憂，美股周三（18 日）早盤開低走低，截至盤中跌幅擴大，其中道瓊工業指數跌逾 1,000 點、那斯達克指數跌逾 500 點。

截稿前，道瓊工業指數大跌 1,035.49 點或 3.17%，那斯達克指數跌 511.91 點或近 4.3%，標普 500 指數跌 147.35 點或近 3.6%，費城半導體指數跌近 138.06 點或近 4.5%。

標普 11 個主要板塊全面走跌，非必需品與科技股分別下跌約 6.15% 與 4%。

標普 11 大板塊血流成河，大型成長股、科技股暴跌。(圖：finviz)

通膨重災的零售商目標百貨 (TGT-US) 盤中下跌 26.36%，每股暫報 158.53 美元，沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 6.36%，每股暫報 122.99 美元。

不斷加劇的通膨、俄烏衝突、供應鏈長期的混亂、中國應對疫情的封控措施，以及各國央行積極收緊貨幣政策的前景，給近期的市場帶來壓力，引發對全球經濟放緩的擔憂。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）周三根據數據調整經濟成長預期，預料美國經濟在 2022 年底、2023 年初將溫和衰退。

此外，聯準會（Fed）主席鮑爾日前也表示，Fed 將盡可能提高利率以遏止通膨。交易員預估 Fed 將在 6、7 月升息兩碼（50 個基點）。

Horizon Investments 投資組合管理主管 Zachary Hill 表示，市場部分投資人肯定在關心潛在的經濟成長放緩，Fed 決心要收緊貨幣政策，這意味著股市估值會下降，信用利差（credit spread）會擴大。

投資諮詢公司 Evans May Wealth 管理合夥人 Brooke May 表示，在 Fed 政策明朗前，股市將繼續波動，但就目前而言，估值開始顯得有吸引力，雖然有進一步走低的可能，但目前的估值相當公允，所以希望正在接近底部。