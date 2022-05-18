〈美股早盤〉零售商財報黯淡 市場擔憂通膨加劇 美股開盤重挫 道指跌逾400點

受到通膨侵蝕利潤影響，近兩日美國零售商財報表現不佳，其中目標百貨（Target）早盤股價大跌逾 25%，凸顯投資人對通膨擔憂加劇，美股周三（18 日）開盤重挫，道瓊工業指數跌逾 450 點。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 450 點或近 1.46%，那斯達克綜合指數跌近 1.8%，標普 500 指數跌逾 1.5%，費城半導體指數跌近 1%。

通膨正在為消費者與零售業者帶來壓力，受到成本上升侵蝕獲利影響，零售巨擘沃爾瑪（Walmart）、目標百貨最新財報數據好壞參半。

MKM 分析師 Bill Kirk 認為，問題似乎在通膨迫使消費者增加食品支出，減少對零售商獲利較高的非必需商品支出，因此非必需消費品零售商將比日用品百貨零售商面臨更大壓力。

開盤跌勢似乎也應對聯準會（Fed）主席鮑爾的言論，鮑爾表示 Fed 將繼續提高利率，直到看見通膨已令人信服的方式下降，在此之前將繼續前進，並稱 Fed 為降低美國 40 年來最高通膨所做的努力可能會帶來一些痛苦。

歐洲方面，歐洲汽車製造商協會（ACEA）公布最新數據，鑑於供應鏈問題仍嚴重影響汽車生產，4 月份歐盟新車銷量大幅下降 20.6%。數據為排除 2020 年疫情最嚴峻時期以外，有紀錄以來銷量最弱的 4 月。

英國國家統計局（ONS）公布數據顯示，英國 4 月消費者物價指數（CPI）年增 9%，為 1997 年開始計算以來新高水準，並高於 3 月所創的 30 年高點 7%。統計局估算，這一數字是自 1982 年以來最高。

截至台北時間周三（18 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

目標百貨 (TGT-US) 早盤暴跌 25.68%，至每股 160 美元

目標百貨（Target）受到高昂運費、大幅降價與非必需品的銷售低於預期影響，繳出憂喜參半的財報，第一季營收報 251.7 億美元，優於市場預期 244.9 億美元、經調整後每股獲利報 2.19 美元，遠低於市場預期的 3.07 美元。整體財報來看如昨日的沃爾瑪 (WMT-US) 表現一樣，都受到高成本侵蝕利潤。

勞氏 (LOW-US) 早盤下跌 2.10%，至每股 189.95 美元

家居裝修零售商勞氏（Lowe "s）上季營收報 236.6 億美元，不及市場預期的 237.6 億美元、每股獲利報 3.51 美元，優於預期的 3.22 美元，此外同店銷售額表現不佳，較去年同期下降 4%。

Warby Parker(WRBY-US) 早盤下跌 7.41%，至每股 16.18 美元

眼鏡零售商 Warby Parker 受到新冠疫情影響，上季營收僅成長 10.3% 至 1.532 億美元，低於疫情前同期 18%，此外上季虧損也較同期有所擴大，從去年的虧損 300 萬美元增加至 3,370 萬美元。不過活躍銷售用戶年增 18% 達 223 萬人，每位客戶平均收入也較去年同期成長 11.2% 至 249 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月營建許可月增率報 - 3.2%，預期 - 2.4%，前值 1.2%

美國 4 月營建許可總戶數報 181.9 萬，預期 181.2 萬，前值 187.9 萬

美國 4 月新屋開工月增率報 - 0.2%，預期 - 1.3%，前值 1.2%

美國 4 月新屋開工總戶數報 172.4 萬，預期 176.5 萬，前值 172.8 萬

美國上周（截至 5/13）EIA 原油庫存變動預期 138.3 萬桶，前值 848.7 萬桶

華爾街分析：

荷蘭合作銀行外匯部門主管 Jane Foley 表示，Fed 主席鮑爾日前發言對市場來說是個重要提醒，即 Fed 將會以非常快的速度升息，一方面讓失序的通膨重新獲得控制，另一方面也是恢復 Fed 的信譽；而 Fed 的強硬立場可能是讓市場情緒看起來較為脆弱的原因。

Cope Corrales 的投資主管 Shana Sissel 對股市反彈表示，當股市下跌時，投資人會趁機進場，就會出現類似波動。而對於 Fed 的立場，她認為 Fed 很難實現經濟軟著陸。

Fidelity International 全球宏觀主管 Salman Ahmed 表示，預計未來幾個月經濟成長將開始放緩，認為 Fed 的行動有助平抑通膨且下一步將是聚焦成長衝擊。