工廠歧視問題、自駕事故 特斯拉被踢出標普500 ESG指數

據多家外媒報導，標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）將美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）從其備受關注的標普 500 ESG 指數中剔除，原因包括工廠遭指控種族歧視以及對自駕車事故調查的處理。

標普道瓊指數公司表示，特斯拉在環境、社會與公司治理標準方面在過去一年內保持「相當穩定」，但與不斷改善的全球同行相比，特斯拉排名有所下滑，同時提到對其工作環境及其自駕系統相關的傷亡調查處理感到擔憂，而且低碳策略與商業行為準則也對該公司不利。

標普道瓊指數公司北美 ESG 指數資深董事兼主管 Margaret Dorn 在部落格寫道，雖然特斯拉可能在讓汽油車逐漸駛離市場舞台方面發揮作用，但從更廣泛的 ESG 角度來看其實落後同行。

Dorn 表示，特斯拉位於 Fremont 的車廠遭指控種族歧視、工廠環境條件惡劣，以及其對多起自駕車事故與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）調查方面的處裡，給分數帶來負面影響。

標普道瓊指數公司發言人 Ray McConville 表示，對於 ESG 評分中的任何一個因素，無論是環境（E）、社會（S）、公司治理（G）的披露都非常重要。如果沒有足夠訊息，無論是公開訊息或者是在企業永續發展評估調查中提供的資訊，都會對分數產生負面影響。因此在特斯拉的案例中，部分問題在於缺乏披露。

對此，特斯拉並未回應。至於股價方面，有報導指出剔除消息對特斯拉影響不大，該股跌幅可能是其他原因造成，如遭股市主要指數下跌牽連。截稿前特斯拉 (TSLA-US) 股價下跌 6.39%，每股暫報 713.73 美元。

Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 將特斯拉目標價從每股 1,260 美元下調至每股 1,035 美元。

此外，「股神」巴菲特掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.A-US)與嬌生 (JNJ-US)、Meta(FB-US) 也是未被列入 ESG 指數的大公司。