需求不減 通膨帶動 美國4月零售銷售成長0.9%

即使物價持續飆升，但美國消費者在 4 月份繼續消費，零售額的成長與華爾街預期大致相符。

美國商務部周二 (17 日) 發布報告，4 月銷售額總體成長 0.9%，略低於《道瓊》預期的成長 1%。不包括汽車，銷售額成長 0.6%，優於預期的 0.4%。

這些數字未經通貨膨脹調整，因此它們既代表持續的支出，也代表美國物價以大約 40 年來最快速度上升。

LPL Financial 首席經濟學家羅奇 (Jeffrey Roach) 表示：「4 月零售銷售顯示，消費者正經受住通膨阻力，連續第 4 個月上升。」「核心零售額顯示出消費者可能會動用儲蓄以抵消實際工資下降的跡象。如果物價壓力能夠緩和到足以緩解消費者的部分壓力，預計第 2 季經濟成長將出現反彈。」

除了 4 月的穩健表現外，3 月的支出也大幅上修；從原值成長 0.5% 上升至 1.4%；不包括汽車的銷售額也大幅上修，3 月成長 2.1%，而原值為成長 1.1%。

與去年同期相比，總銷售額成長了 8.2%，不包括汽車的銷售額成長了 10.9%。

4 月成長主要是由雜項零售成長 4% 和線上銷售成長 2.1% 推動的。酒吧和餐館也出現 2% 的穩健成長。這三大類別的漲幅均高於 3 月。

即使 4 月能源價格下跌，加油站價格下降 2.7%，但仍出現成長。不包括加油站，銷售額成長 1.3%。即使較上月下降，汽油銷量也比一年前飆升 36.9%。

酒吧和餐廳的銷售額較一年前成長 19.8%，當時經濟仍在與新冠病毒相關的限制措施中掙扎。

雖然存在通膨壓力，但銷售數據與經濟繼續成長的情況基本一致。4 月物價總體上漲 0.3%，不包括食品和能源價格上漲 0.6%。按年計算，4 月消費者物價指數 (CPI) 整體上漲 8.3%，核心 CPI 上漲 6.2%。

第 1 季國內生產總值按年率計算下降 1.4%，但大多數經濟學家預計全年 GDP 成長將回升。

根據周二另一份聯準會 (Fed) 數據，4 月工業生產成長 1.1%，遠高於《道瓊》預期的 0.5%；產能利用率或正在實現的潛在產出水平增加到 79%，略高於 78.6% 的估計值。