〈貴金屬盤後〉金價跌破1800美元關卡後反彈收高 白銀強漲2.6%

黃金期貨周一 (16 日) 盤中一度跌破 1800 美元，但在中國和美國陸續公布低迷的經濟數據後，美債殖利率和美元雙雙下滑，帶動金價終場反彈小漲。白銀勁揚 2.6%，創逾一個月來最大漲幅。

6 月交割的黃金期貨價格收盤上漲 5.80 美元或 0.3%，報每盎司 1814.00 美元。

黃金期貨周一和上周五盤中都曾跌破 1800 美元。上周共跌 3.9%，是去年 6 月 18 日以來最大單周跌幅。

ICE 美元指數 (DXY) 周一小跌 0.2%，從 20 年高點回落。美元升值不利以美元計價的黃金，這代表非美元消費者需支付更高價格，進而抑制需求。

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，黃金一直是美元和殖利率上升的受害者，不孳息的特性使得追求殖利率的投資人對黃金失去興趣。

美、中、歐元區的經濟數據令市場失望，導致 10 年期美債殖利率周一下降 5 個基點。紐約聯準銀行周一公布的 5 月製造業指數重挫 36.2 並落入負值，報 - 11.6，遠遜於市場預估的略降至 16.5。

儘管如此，牛津經濟研究院美國首席經濟學家 Oren Klachkin 表示，一個月的數據不代表趨勢已經成形，他仍認為接下來一直到 2023 年的製造業活動穩健。

中國周一公布 4 月零售銷售年減 11.1%，比市場預估的減少 6.6% 還糟，4 月工業生產年減 2.9%，也不如市場所料的小幅成長。此外，據悉歐盟將再度調降歐元區 2022 年經濟成長預測，從原估的 4% 大幅降至 2.7%。

Razaqzada 表示，想保護資產不受通膨侵蝕的投資人，可能對金價保持守住 1800 美元感到很驚訝。和 3 月寫下的 2040.10 美元一年高點相比，黃金迄今已下跌 11.1%。

他說：「我仍看好黃金的基本面，但希望看到價格已經觸底的技術面反轉型態出現，像是重新回到之前跌破的趨勢線，並站上每盎司 1850 美元阻力價位。無論如何，黃金最重要的還是先站穩 1800 美元。」

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤上漲 2.6%，報每盎司 21.551 美元，是 4 月 12 日以來最大漲幅，該期貨上周陷入今年 1 月以來最大單周跌幅。

7 月交割的銅期貨價格上漲 0.4%，收每磅 4.1915 美元。

7 月交割的白金期貨價格下跌 0.6%，收每盎司 925.30 美元。

6 月交割的鈀金期貨上揚 4.4%，約報每盎司 2002.60 美元，收復 2000 美元整數關卡。

英國汽車觸媒製造商 Johnson Matthey 公司表示，由於俄羅斯和南非供給中斷，白金市場今年可能供應吃緊，此外，鈀金市場可能再次出現供應缺口。