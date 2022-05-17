〈能源盤後〉上海復商復市提振需求前景 WTI漲逾3%、美汽油價再登新高

即使中國工業、消費等經濟數據疲軟，但對上海分階段解封可望提振需求前景的樂觀情緒，加上石油輸出國家組織與盟國 (OPEC+) 堅守既有增產步伐，原油期貨周一 (16 日) 雙雙收高，供應吃緊也繼續將美國汽油價格推向歷史高點。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 3.71 美元或 3.4%，收在每桶 114.20 美元，盤中最低一度跌至 108.16 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨上漲 2.69 美元或 2.4%，收在每桶 114.24 美元，盤中最低觸及 108.84 美元。

6 月交割的天然氣期貨上漲 3.8%，收於每百萬 Btu 7.956 美元。

6 月交割的汽油期貨上漲 1.6%，收於每加侖 4.0229 美元，刷新收盤紀錄。

6 月交割的熱燃油期貨下跌 0.4%，收在每加侖 3.9075 美元。

市場推動力

原油期貨盤中挫跌逾 2%，部分與中國發布疲軟經濟數據有關。受防疫封控打擊，中國 4 月工業、消費指標均創 2 年最差表現，工業增加值年減 2.9%，社會消費品零售總額年減 11.1%，雙雙低於預期。

與此同時，上海周一開始分階段推動復商復市，有序開放百貨商場、超市與餐飲服務業，提振市場對於需求前景復甦的樂觀情緒。

美國汽油期貨周一再創收盤新高。ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，美國汽油庫存過去幾周已明顯下滑，且遠低於 5 年平均水平，顯示供應嚴重吃緊，即使煉油業者上周提升開工率來改善供應，短缺問題仍在。

油價加劇全球通膨壓力之際，市場也關注 石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC +) 對於提高增產規模的態度。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 認為，在煉油產能不足的情況下，就算主要石油出口國提高增產規模，汽油在內等油品價格仍將保持昂貴。

這番言論也獲得巴林石油部長的響應，後者表示，OPEC + 可能繼續維持每月 43.2 萬桶的增產規模。