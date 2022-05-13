撤回原油供應衝擊預測 IEA：全球油市能承受對俄制裁造成的短缺

據報導，國際能源署 (IEA) 在週四 (12 日) 調整了石油前景預測，認為即使俄羅斯原油因制裁而產量下降，全球油市也能夠承受因此造成的供應減少。

IEA 先前曾警告表示，俄羅斯原油供應和生產恐將出現大規模中斷，每日預估將有 250 萬桶原油出口恐面臨風險。但是如今，IEA 調降了此一數字，主因是上月每日僅有 100 萬桶原油受到限制，除非對俄制裁進一步擴大，本月每日受限的原油量才有可能達 160 萬桶，隨後在 6 月份達到 200 萬桶，7 月達到近 300 萬桶。

IEA 在報告中指出，隨著時間的推移，中東 OPEC + 與美國的石油產量穩定上升，加上需求增長放緩，預計全球油市能在俄羅斯供應中斷的情況下，抵禦嚴重的供應短缺。

IEA 也表示，油價飆升和經濟成長放緩預期將在今年至 2023 年抑制需求的復甦。中國地區嚴格防疫封鎖限制措施將使中國經濟成長進一步放緩。

IEA 表示，儘管歐盟致力於禁運俄羅斯石油，上個月歐盟仍然是俄羅斯石油出口的最大市場，僅較年初下降了 535,000 桶 / 日。

巴克萊銀行 (Barclays) 曾警告，由於歐盟高度依賴來自俄羅斯的能源商品，如果歐盟禁止俄羅斯能源產品進口，在最壞的情況下，該地區經濟將因此陷入衰退。該行預估，在一年後，貿易條件衝擊將使歐元區實際國內生產總值 (GDP) 下跌約 1.3 個百分點，並將通膨率推高 1.4 個百分點。