德國官員：無論歐盟是否達成制裁共識 德國都將在年底前禁運俄油

據報導，德國政府官員表示，即使歐盟未能在下一輪對俄制裁中達成共識，德國也計劃在今年年底前停止進口俄羅斯石油。

報導指出，一名不願透露姓名的官員稱，政府正努力與替代的供應商達成協議並已經取得進展，德國政府有信心在未來 6 到 7 個月內解決剩餘的供應問題。

歐盟外長於週一 (16 日) 在布魯塞爾開會討論下一輪制裁，在匈牙利表態反對後，歐盟外交官提出推遲實施石油禁令，並表示此一舉措對歐洲經濟的損害過大。

德國官員指出，德國政府決心推進這項計劃，以作為歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭的懲罰的一部分。該名官員尚未說明將如何彌補石油供應缺口。據德國經濟部的數據顯示，德國原油消費中來自俄羅斯的比例已經從俄烏戰爭前的約 35% 降至 12%。

歐盟的提議旨在未來 6 個月內禁運俄羅斯原油，並在明年 1 月初前禁止精煉油進口。由於嚴重依賴俄羅斯原油，匈牙利和斯洛伐克被要求在 2024 年底之前遵守相關規範，捷克則應該在 2024 年 6 月之前遵守。

目前，歐盟的石油有約四分之一來自俄羅斯，而匈牙利的石油進口有高達三分之二來自俄羅斯。

德國經濟部長兼副總理 Robert Habeck 先前曾警告，儘管德國支持俄油禁運，但俄油禁運將會損害歐洲經濟，並引發能源價格大幅上漲。

RBC Capital Markets 分析師 Helima Croft 認為，假設歐盟繼續對俄國原油實施進口禁令，俄國可能在年底前削減對歐洲的原油出口，此舉恐將油價推升至每桶 130 美元以上。