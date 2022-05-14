四個跡象顯示 債市賣壓可能已近尾聲 

美國債市出現 3 月初以來單周最佳表現，路透分析，四個跡象顯示債市賣壓可能已近尾聲。

1. 殖利率從重要關卡回落

美英德公債殖利率都從關鍵水準下降，例如 10 年期美債已經降到 3% 以下，周五報 2.928%，英國和德國 10 年期公債殖利率也分別回到 2% 和 1% 之下。

ING 資深利率策略師 Antoine Bouvet 說，殖利率從重要關卡回落，顯示支撐高殖利率的信念不夠強。美銀 (BofA) 周五公布的調查顯示，押注殖利率進一步上升的交易，已變成市場上最擁擠的賭注。

2. 通膨觸頂？

自聯準會 (Fed)5 月 4 日升息以來，以及美國通膨可能已經觸頂的數據本周出爐之後，市場對通膨預期正在大幅下滑。

評估名目和實質落差的 10 年期美債平衡通膨率 4 月曾經升破 3%，目前報 2.7%，光本周就下跌 20 個基點，是 2020 年 4 月以來最大單周降幅。

歐洲央行 (ECB) 追蹤的歐元區 5 年 - 5 年損益兩平遠期通膨交換利率，已經降到約 2.16% 的兩個月低點。

美銀援引 EPFR 的數據顯示，作為規避未來通膨工具的美國抗通膨債券 (TIPS)，在過去三周出現資金外流。

AFS 集團高級分析師 Arne Petimezas 說，如果市場是正確的，央行面對的通膨問題就沒有市場幾個月前認為的那麼可怕。

3. 較低的利率終點

隨著通膨預期下降，市場也開始把對「終端利率」(升息循環終點的利率水準) 的預期降低。這代表投資人現在認為央行為對抗通膨所需的升息幅度或次數，比之前少。

貨幣市場顯示，美國利率將在 2023 年年中左右升抵約 3%，從 5 月中的約 3.5% 下降。市場如今也預估，歐元區到 2024 年的利率水準約為 1.2%，也低於上周五的 約 1.5% 。

Refinitiv IFR 市場策略師 Divyang Shah 說，債券的大幅波動，和市場對 Fed 利率展望的重新調整有關。

4. 資金避風港

面對高通膨，股債雙殺已經持續一段時間，但本周全球股市雖然下跌 4%，債券成為投資人的資金避風港。這是美國 10 年期公債和美股從 3 月底以來首次走勢脫鉤。

AXA 投資管理公司的利率和信用部門主管 Nick Hays 說：「債券上漲反映市場正在規避風險。這個邏輯並非每一次都管用，但我們不能忽視債券可做為資金避風港的特質。」