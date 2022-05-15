中華電台馬第二海纜遭損害 已啟動微波備援

中華電 (2412-TW) 淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」，14 日晚間 8 點 51 分，距淡水機房端約 112 公里附近海域發生斷纜障礙，原因疑似遭外籍船隻損害，目前已啟動微波備援。

中華電表示，由於馬祖當地建有第二重備援微波系統，當地語音及重要民生電路不受影響，現已緊急洽請國際海纜船於近日抵台搶修，後續關懷措施將依服務契約相關規定辦理。

事實上，中華電台馬海纜已經不是首次遭到破壞，去年底桃園到馬祖南竿的海纜，同樣遭底拖漁船損害，造成南竿機房附近海域發生光纖障礙，不過，修復期間受到國際海纜船來台船期程及冬季海象不佳導致難以作業，直到今年 2 月才完成海纜障礙搶修。

中華電建置國內外海纜時間近 50 年，已在全球建置 27 條海纜，其中 12 條是台灣聯外海纜，整體容量超過 20TB，隨著網路頻寬需求每年以倍數成長，加上台灣為國際重要樞紐，未來 3 年投資百億元再建置 3 條國際海纜。

其中，中華電參與由 Meta(FB-US) 和 Google(GOOGL-US)、日本 NTT 聯手打造海底電纜系統計畫「Apricot」，此新海纜計畫預計 2024 年啟用，將連結日本、台灣、關島、菲律賓、印尼和新加坡，以改善亞太地區的網際網路連結效率。中華電預計投資逾 10 億元。

此外，中華電為維持 5G 競爭優勢、擴建 IDC 機房、新建海纜、優先汰除高耗能設備及擴大資產活化，今年資本支出約 367.7 億元，較去年增加 11.8 億元。