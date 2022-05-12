美股科技股雖跌入熊市 還比不上金融危機和網路泡沫

美股近日大跌，科技股是重災區。受創程度讓人聯想起 2008 年金融危機和世紀初網路泡沫破滅時期的崩盤。

標普 500 指數正快速邁向熊市，自今年年初觸及峰值以來已下跌近 18%。而以科技股為主的納斯達克綜合指數的跌幅更大，較去年 11 月創下的歷史高位下挫 29%，今年以來下跌超過 27%，早已跌入熊市。4 月還創下 2008 年 10 月以來最大單月跌幅。

Barron"s 分析，衡量拋售程度的市場寬度指標顯示，截至周二 (10 日) ，約 75% 的納指成分股價格較 52 周高點低 20% 以上；同時，84% 的成分股跌破 200 日移動均線。

聯準會 (Fed) 為遏制通膨而積極收緊貨幣政策，被認為是造成美股疲軟的主要原因。繼 3 月升息 25 個基點後，又在 5 月大幅升息 50 個基點，並暗示未來可能會進行類似幅度的升息。此外，Fed 還將縮減其龐大的資產負債表。

Fed 的緊縮動作推動美國國債殖利率走高，削弱了股票、尤其是科技股和其他高成長股的吸引力。與此同時，對 Fed 激進升息可能導致美國經濟大幅放緩甚至衰退的擔憂，也加大了股市的賣壓。由最新 CPI 數據來看，美國通膨率仍處於 40 年高點附近，Fed 暫時不太可能逆轉其當前的政策路徑，令人擔心美股跌勢還未到盡頭。

與 2008 年和網路泡沫的熊市相比，納指目前的跌幅遠遠低於當時。Barron"s 指出，在前那兩次熊市中，納指從頂點到谷底分別下跌了 59% 和 78%。

納指從去年 11 月高點開始至今下跌了 29%，而在 2008 年和 2000 年的拋售潮中，在同等長度的交易日中，該指數相較峰值分別只下跌 17% 和 19%。

Barron"s 指出，這並不代表如今納指跌勢更快，因為 2000 年初時，納指曾在 3 月至 5 月短短 52 天裡大跌 37%，之後指數反彈，到 8 月底收復近半失地。但是，進入 2000 年 9 月後，形勢急轉直下，納指重拾跌勢，並一直持續走跌到 2002 年 10 月。在此期間納指較 2000 年 3 月高點暴跌近 80%。類似的「下跌、反彈、再下跌」的行情也在 2008 年熊市期間上演，但持續時間短得多。

Barron"s 指出，如果歷史可資借鑒，那麼納指未來幾個月出現的任何反彈都可能不可能讓投資人安心。

從波動性來看，雖然今年市場劇烈震盪，但尚未達到 2000 年的水平。2022 年至今，納指最大單日跌幅為 5 月 5 日的 5%。而在 2000 年，該指數有 13 天下跌超過 5%，2001 年有 8 天。2000 年 4 月 14 日，納指單日重挫 9.7%，創數十年來單日次差表現，僅次於 2020 年 3 月 16 日 12.3% 的跌幅。

不過，也有好消息。Barron"s 指出，如今科技公司的財務狀況要好得多，科技股的估值也比上世紀 90 年代末網路泡沫破滅前便宜。1999 年底時，納指的預期本益比超過 100 倍，而去年 11 月該指數接近峰值時的預期本益比率僅有 33 倍。