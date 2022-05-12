小摩：美股散戶投資人轉趨悲觀 投資縮手

數據顯示，美國散戶投資人本周轉為悲觀，停止逢低買入，這與疫情高峰期的瘋狂交易大相徑庭。

根據摩根大通的數據，過去 2 天，散戶賣出價值 19 億美元的股票，成為 14 個月來最大的 2 日資金流出。

根據 Vanda Research 的數據，直到上周散戶都還是股票的淨買家，達到 5 月 5 日的最高水平。

摩根大通策略師程鵬 (Peng Cheng, 音譯) 表示，「在最近的拋售潮之前，散戶購買熱潮顯示出放緩跡象。」

借貸成本上升、通膨居高不下以及經濟成長放緩的可能性，加劇了本周的股市波動。

自 2020 年 3 月新冠疫情引發的崩盤以來，指標標準普爾 500 指數距離熊市門檻不到 2%，因為寬鬆貨幣政策的結束迫使投資人放棄風險較高的押注。

與去年初相比，股市的散戶投資人數量也有所減少，因為在豐厚的紓困支票和低交易費用的幫助下，他們湧向網路社群推動市場，同時仍被鎖在家裡。

摩根大通表示，截至周三 (11 日) 收盤，美國散鳥交易量約占股票總交易量的 12%，而 2021 年 1 月的峰值約為 20%。

摩根大通估計，普通散戶投資人的表現也遜於標準普爾 500 指數，自 2020 年 1 月以來，其回報率僅為 6%，而指標指數的回報率為 24%。

Vanda 資深副總裁伊阿齊尼 (Marco Iachini) 在客戶報告中表示，散戶買盤正在放緩，但這可能是他們「累了而不是徹底放棄」。