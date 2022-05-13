蘋果股價被打入熊市 成美股惡兆？

一向抗跌的蘋果公司也難逃科技股賣壓，過去四個交易日累計下挫 8%，並已落入熊市。蘋果本周在業務展望前景沒變的情況下持續下挫，似乎預告美股前景不妙。

蘋果 (AAPL-US) 周三重挫 5.2%，周四 (12 日) 再跌 2.7%，收在每股 142.56 美元，兩天都跌得比大盤猛烈。蘋果累計已從高點回跌 20%，成為 FAANG 尖牙股中最後一個落入熊市的科技巨頭。

出於對聯準會 (Fed) 升息、消費者信心減弱、通膨居高不下和供應鏈挑戰的擔憂，美股走勢踉蹌，那斯達克綜合指數本周跌逾 7%，可能出現連六周周線收黑，標普 500 指數周四收盤距離熊市僅一步之遙。

蘋果被投資人視為相對安全的資金避風港，雖然面臨一些供應鏈方面的挑戰，但業務展望基本上並未改變，該股股價下跌，實際上反映出金融市場中的各種資產都壟罩賣壓，投資人信心正在惡化。

Renaissance Macro 研究公司的 Jeff DeGraff 表示，在熊市裡，沒有哪個地方是安全的，就連蘋果也不例外。

Datatrek 共同創辦人 Nick Colas 說：「我們預料蘋果會持續遭到拋售，但問題並非出在 iPhone 出貨量或服務營收將於本季遭遇的挑戰，而是因為，一旦投資人開始出售某個產業領先者的股票，很少只賣一天就停手。」

Fed 去年 11 月預告即將升息，高成長科技股開始下跌，蘋果因為是科技股當中的低風險權值股，吸引不少人進駐。

現在的蘋果仍坐擁可觀現金流，足以因應不景氣並且持續回饋股東。雖然消費者信心減弱，但 3 月為止一季的 iPhone 銷售仍保持成長。執行長庫克在上個月的法說會中表示，蘋果眼前最大問題不是需求降溫，而是如何化解供應鏈瓶頸，以滿足旺盛的需求。