大摩再度示警：美股的拋售尚未完結

大摩 (Morgan Stanley) 首席美股策略師 Michael Wilson 再度示警，表示股市的拋售還沒有結束，在經濟成長放緩的擔憂日益加劇下，美國、歐洲的股市都還有進一步回調的空間。

今年 4 月成為美股 2 年多來表現最糟糕的 1 個月份，對經濟放緩的擔憂、持續高通膨以及美聯準會 (Fed) 日益激進的貨幣緊縮言論，都打壓了市場風險偏好。

長期以來對美股持熊市觀點的 Wilson 在一份報告中表示，即使在經歷了五週的下跌之後，標普 500 指數仍被錯誤定價，在 Fed 收緊貨幣政策導致成長放緩的環境下，恐怕還有更多的下行空間。

根據 Wilson 的預測情景，他預估標普 500 指數將在短期內持續下滑，然後在明年春天攀升至 3,900 點，但仍較當前水準低約 2.5%，主要受到獲利增長放緩和波動性加劇所衝擊。

Wilson 表示：「我們仍然認為，美股目前的水準並沒有反映出成長放緩，預計未來 12 個月股市波動性仍將保持高檔。」他建議投資人增加在醫療保健、公用事業和房地產類股等的防禦性配置。

Wilson 在先前給客戶的報告中表示，標普 500 指數近期至少跌至 3800 點，最慘可能跌至 3460 點。Wilson 表示，標普 500 指數的實際收益率已經跌至 1950 年代以來最負值。

在所有股票策略師中，Wilson 對標普 500 指數的年底目標價預估值最低，但是並不排除美股在長期拋售後會出現短暫喘息，建議投資者在反彈時賣出。