速霸陸將於日本興建電動車工廠 日本車廠首例

《日本經濟新聞》周四 (12 日) 報導，日本速霸陸 (Subaru) 擬在日本國內興建電動車工廠，目標在 2030 年之前投入電動車生產。這是首度有汽車製造商在國內興建電動車廠。

速霸陸目前委託日本同業豐田 (Toyota) 生產電動車。

根據報導，速霸陸將於周四 (12 日) 下午宣布設廠消息。全新工廠的預定地將坐落在日本群馬縣太田市，鄰近該公司現有的兩座汽車組裝廠，估計總投資額將超過 1000 億日圓，初期的生產規模約每年數萬台。此外，現有工廠也將朝生產電動車的方向改造。

和其他同業相比，速霸陸產品線的汽油車的比率偏高，電動化的腳步較慢。由於最主要的美國市場預料會快速走向電動化，速霸陸希望透過全新工廠大幅提升電動車產能。

速霸陸首款純電動車、和豐田共同研發的 Solterra，從 2022 年 4 月 12 日起在日本市場展開接單。不過該車款委託豐田代為生產，速霸陸本身並沒有生產電動車。

目前速霸陸每年約生產 70 萬輛汽車，其中絕大多數都是汽油車，油電車比例也相對低於其他日本同業。

速霸陸計劃在 2030 年前，將電動車 (包含純電動車和油電車) 的全球銷售比例拉高到 4 成以上。待新工廠完成後，也考慮為豐田等其他汽車同業代工生產電動車。