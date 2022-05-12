蘋果宣布iPod停產後 iPod Touch蘋果美國官網完全售罄

蘋果週二 (10 日) 宣布將停止生產第 7 代 iPod Touch，並表示目前官網、市面通路上的 iPod Touch 將賣到售完為止，懷舊果迷紛紛搶購之下，iPod Touch 已在美國蘋果線上商店完全售罄。

第 7 代 iPod Touch 有六種不同的顏色可供選擇：深空灰色、銀色、粉色、藍色、金色和紅色，果迷可以選擇具有 32GB、128GB 和 256GB 內部儲存容量的版本，但是截稿前，第 7 代 iPod Touch 所有型號都已在美國蘋果官網上售罄。

第 7 代 iPod Touch 在台灣蘋果官網尚未賣完 (圖片：蘋果台灣官網)

果迷仍然可以在台灣、巴西、加拿大、法國和英國等其他國家 / 地區的蘋果官網看到一些 iPod Touch 存貨，但預計第 7 代 iPod Touch 很快會在全球範圍內的通路全部清空賣光。

iPod 是在 2001 年 10 月首次上市，蘋果 (AAPL-US) 在 2017 年停產 iPod nano 和 iPod shuffle 後，iPod Touch 是 iPod 品牌下的最後一款被宣布停產的產品。

iPod Touch 外型與 iPhone 相似，被稱為「不帶手機功能的 iPhone」，第一代於 2007 年推出，自 2019 年 5 月發布第七代之後便再也沒有升級。如今蘋果宣布 iPod Touch 停產，長達 21 年的傳奇正式走入歷史。