Google I/O 2022新品現身 首款智慧手錶Pixel Watch秋天推出

Google I/O 年度開發者大會周三 (11 日) 正式登場，外界期待已久的新品一一亮相，首款智慧手錶 Pixel Watch 預定今年秋天上市，其他新品還有平價智慧手機 Pixel 6a 和降噪耳機 Pixel Buds Pro，Google 並預告接下來將推出旗艦手機 Pixel 7、Pixel 7 Pro 以及 Pixel 平板。

Pixel Watch

Pixel Watch 採用的是針對可穿戴裝置所設計的 Wear OS 作業系統，但與 Wear OS 系統上運作的其他智慧手錶不同點在於，Pixel Watch 僅允許 Android 用戶使用，無法與 iPhone 兼容。

外型來看，Pixel Watch 採用的是圓形鏡面，功能與 Apple Watch 類似，可以查看訊息、下載音樂、使用 Google Map 或與智能家居設備連線等，Pixel Watch 也將整合 Fitbit 技術，允許用戶追蹤他們睡眠、心率和運動狀態。

Pixel Watch 預定在今年秋天上市，Google 硬體業務負責人 Rick Osterloh 受訪時說，這將是一款高階產品，但未提供售價資訊。

(圖：Google Store)

Pixel 6a

定位在平價智慧手機市場的 Pixel 6a，外型設計與效能表現基本上與 Pixel 6 相同，且同樣搭載 Tensor 處理器，Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 有的功能，也能在 Pixel 6a 中看到，但後者螢幕尺寸較小，機身採用的是較便宜的鋁製機框。

Pixel 6a 預計今年夏天上市，售價為 449 美元，台灣官網定價顯示為新台幣 13,990 元，有石墨黑、粉炭白和灰綠色三種顏色可供選擇。

(圖：Google Store)

Pixel Buds Pro

Google 最新藍牙耳機 Pixel Buds Pro 耳機具備 IPX4 防水等級，耳機充電和為 IPX2，且支援 Silent Seal 主動降噪和空間音訊功能，續航力為 11 小時，開啟降噪功能下的續航力為 7 小時。

Pixel Buds Pro 售價 199 美元起，台灣官網售價 5990 元起，有珊瑚橘、檸檬綠、迷霧灰和石墨黑四種顏色，台灣官網目前只有迷霧灰和石墨黑可選，預計 7 月 21 日開放預購，7 月 28 日上市。

(圖：Google Store)

新品預告：Pixel 7、Pixel 7 Pro 和 Pixel 平板

除上述新品外，Google 也預告在今年秋天推出旗艦 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro，預計搭載下一代 Tensor 處理器晶片與 Android 13 作業系統，但沒有提供定價資訊。

Google 還透露正在開發 Pixel 平板，計劃明年推出，但沒有釋出具體售價、發布細節或功能。