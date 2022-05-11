〈紐約匯市〉市場關注4月CPI報告 美元震盪小升

美元指數周二 (10 日) 盤中於平盤附近波動，尾盤小漲，在美國公布最新通膨數據前夕，繼續徘徊於 20 年高點。

歷經連日暴跌後，美股周二也走勢震盪，10 年期美債殖利率回落至 3% 以下，幫助提振成長股，使那指和標普 500 終止連續三天的跌勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.28%，報 103.94。

接下來，投資人將密切關注周三盤前公布的美國 4 月消費者物價指數 (CPI)，尋找任何通膨降溫的跡象，市場預期美國 4 月 CPI 年增率為 8.1%，自 3 月的 8.5% 回落。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示，這是通膨數據發布前的平靜，讓風險資產得以喘息，不過，對全球與中國經濟的擔憂沒有任何實質改善。

今年迄今，美元已漲逾 8% 至 20 年高點，理由是投資人對聯準會 (Fed) 抑制通膨的能力感到擔憂，俄烏戰爭和中國疫情也是驅動因素之一。

多位 Fed 官員周二支持 6 月升息 2 碼的必要性。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為，接下來幾次會議升息 2 碼的行動非常合理，紐約聯準銀行總裁威廉姆斯 (John Williams) 也說，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對接下來 2 次會議各升息兩碼的指示是明智的。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 則表達對美國經濟的信心，他認為經濟增長動能足夠強勁，就算央行升息，經濟也可持續成長。

John Hancock Investment Management 聯席首席投資策略師 Matthew Miskin 表示，Fed 官員態度一向很鷹派，就算他們的態度只有些微轉變，市場都會盡力察覺這點。

歐元兌美元貶 0.27% 至 1.0528 美元，繼續在 5 年低點附近震盪。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員、德國央行總裁 Joachim Nagel 表示，若下月公布的通膨預期續強，央行應迅速採取行動，從 7 月開始升息。

相較其他 ECB 同業， Nagel 的立場較為鷹派，但隨著俄烏衝突和供應鏈限制繼續推高歐元區通膨，如今已越來越多 ECB 官員對 7 月開始升息達成共識，就連立場偏鴿的官員態度都有所轉變。

澳幣兌美元連續四個交易日走跌，貶 0.15% 至 0.6937 美元。日圓兌美元走勢變化不大，小貶 0.05% 至 130.42 日圓。

比特幣昨日跌破 30,000 美元大關後，跌勢稍微收斂，截稿前小跌 2.1% 至 30,745 美元，以太幣跌 0.6% 至 2,293.3 美元。

截至台灣時間周三 (11 日) 約 6:00 價格：