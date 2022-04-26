ECB官員：今年仍有2至3次升息空間

歐洲央行 (ECB) 官員 Martins Kazaks 表示，歐洲央行應盡快升息，他認為今年最多還有 3 次升息空間。

近幾個月來，歐洲央行持續以緩慢速度縮減刺激政策，但歐元區 3 月通膨年增率達到 7.5%，幾乎是 2% 通膨目標的四倍。有更多人士呼籲當局結束這個長達近 10 年的超寬鬆貨幣政策。

Kazaks 表示，7 月升息是可能的，也是合理的。「市場預估到年底，將會有 2 至 3 次升息 1 碼。我沒有理由反對，因為這是一個相當合理的觀點。」Kazaks 說。

他也表示，無論是在 7 月還是 9 月發生都沒有太大不同，但他認為 7 月會是一個更好的選擇。

Kazaks 認為，作為正常化的一部分，歐洲央行最終應將利率提升至中性利率水準，意即央行既不帶來刺激也不會抑制經濟增長。Kazaks 指出，根據估計，利率水準應該要維持在 1% 至 1.5%。

歐洲央行 (ECB) 先前宣布三大利率不變，重申第 3 季結束購債，且會在購債結束一段時間後逐步升息。知情人士透露，官員內部正朝最快第 3 季升息 1 碼 (25 個基點) 的方向凝聚共識，以抗擊高通膨。

經濟學家預估，ECB 將在 7 月停止購債，並於 9 月和 12 月分別把存款利率調升 1 碼，使其達到 0%。美國聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE) 目前都已開啟升息，加拿大、紐西蘭等已開發國家甚至一口氣升息 2 碼。