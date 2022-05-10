比特幣跌破3萬美元 四成投資人賠本 薩爾瓦多卻勇於大手筆抄底  

比特幣隨美股暴跌，截稿前跌破 3 萬美元，創 2021 年 7 月以來最低水準，調查顯示 40% 投資人已賠本。在此同時，薩爾瓦多政府卻勇於趁低買進 500 枚，是該國以比特幣作為法定貨幣以來最大出手幅度。

薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 周一在推特上說，已買進 500 枚比特幣，平均價格為 30744 美元，相當於替國庫買進價值 1550 萬美元的比特幣。

薩爾瓦多去年 9 月成為全球第一個以比特幣做為法幣的國家，與美元並行。儘管國際貨幣基金 (IMF) 多次呼籲薩國放棄以比特幣為法幣，但薩國仍多次買進，加上這次出手，薩國目前共持有多達 2301 枚比特幣，價值約 7170 萬美元。

比特幣在周二亞洲盤時段跌破 3 萬美元，24 小時內跌幅達到 11.99%，周一盤中最低跌到 30869 美元。若和去年 11 月的 68990 美元歷史高點相比，比特幣迄今已跌逾 50%。

Glassnode 一項調查顯示，40% 的比特幣投資人已經賠本，如果把僅持有六個月的短期投資人也算進去，賠錢的比率更高。

比特幣和高成長的科技股的相關性日益升高，使得這項原被視為可以抵禦通膨的資產，面對高通膨環境仍跌跌不休。幣圈投資人正密切觀察股市，以尋找加密貨幣觸底的跡象。

與科技股密切連動

加密幣數據供應商 Kaiko 研究公司的資料顯示，比特幣和那斯達克 100 指數的 30 天滾動相關係數在周一達到 0.8，升抵歷史新高。指數高於 1 代表同步漲跌，零則代表走勢完全相反。

LMAX Group 市場策略師 Joel Kruger 說：「我們相信，股市仍面臨額外的賣壓，比特幣價格可能面臨更深的修正。」

Kruger 表示，比特幣的下一個支撐價位是 28800 美元，也就是去年 6 月觸及的低點。Fundstrat Global Advisors 也說，比特幣將在 2.9 萬美元附近形成底部。

Quantum Economics 分析師 Jan Wüstenfeld 表示，比特幣近期賣壓，有一些可能來自大型機構法人。

CryptoQuant 數據顯示，Coinbase Pro 和幣安 (Binance) 兩個平台上的報價差距——即所謂的 Coinbase 溢價——已經跌到更深的負值。而 Coinbase 被視為機構法人投資的管道。