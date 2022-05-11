〈財報〉理想汽車Q1交車成績亮眼營收告捷 Q2財測受供應鏈影響遜於預期

中國電動車製造商理想汽車周二（10 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管在新冠疫情與供應鏈的影響下，亮眼交車成績讓理想汽車營收倍增，優於市場預期，然而供應鏈的隱憂未解，原物料成本飆升影響獲利，第二季財測不如市場預期。

理想汽車 (LI-US) 早盤公布財報後 ADR 一度漲近 10%，但隨後漲幅逐漸收斂，截至盤中上漲 2.33%，每股暫報 19.34 美元。

理想汽車預估第二季（截至 6/30）營收介在人民幣 61.6 億至 70.4 億元之間（單位下同），遠低於華爾街分析師平均預估的 110 億元；交車數介在 2.1 萬至 2.4 萬輛之間。

理想汽車與大多數中國汽車製造商一樣，受到疫情的封控措施影響讓供應鏈延誤。該公司在 4 月僅交付 4,167 輛車，不過預估 5 至 6 月每月將交付 9,000 至 10,000 輛車，交付情形將有所改善。

該公司第一季（截至 3/31）營收報 95.6 億元，不僅優於市場預期的 94.67 億元，也較去年同期的 35.8 億元成長 167.5%，但季減 10.3%；淨損報 1,086.6 萬元，較去年同期收窄 96.86%，每股虧損 0.01 元；交車數為 31,716 輛，年增 152.1%

理想汽車表示，儘管產業面臨供應鏈限制，但由於強勁的汽車交付成績，使營收成長表現亮眼，儘管近期受到疫情影響，但公司仍穩步推動目前的計畫，將在第三季開始交付第二款車型 L9。

理想汽車 ADR 自今年以來已下跌約 41%，主因是受到美國聯準會（Fed 升息）、通膨以及面臨美國證券交易委員會（SEC）審查下市的影響，部分投資人已對該產業失去信心，包括同業蔚來汽車、小鵬汽車，後者兩家公司今年迄今股價分別下跌約 57% 與 60%。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 股價下跌 4.06%，每股暫報 13 美元，小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 0.45%，每股暫報 19.95 美元。