傳Netflix將在年底前推出含廣告訂閱方案 並打擊寄生用戶

根據紐約時報（NYT）周二（10 日）報導，Netflix 最快可能在今年年底推出較低價、帶有廣告的訂閱方案，比先前計畫的還早，此外也將在該方案推出的同一時間內開始打擊共享密碼用戶。

據報導，Netflix 在一份報告中向員工表示，公司正努力在 2022 年第四季前引入新方案，較該公司先前預期的速度快許多。

在不久前的 Netflix 財報會議上，執行長 Reed Hastings 才說正在研究較低價、帶有廣告的訂閱方案，也說該方案在未來一、兩年內不會出現，如今卻傳出最快在年底前就會上線的消息。

Netflix 由於訂戶成長停滯不前，影響股價崩跌，今年迄今已跌逾 70%，較便宜又帶廣告的方案或許可以幫助吸引與留住對價格敏感的消費者，此外其競爭對手 HBO Max 與 Disney + 也在推出類似的服務方面獲得成功。

與此同時，Netflix 也預計在新方案推出的同時，一併打擊共享密碼用戶，不過報導並未具體透露方法。該公司上月表示，預估全球有超過 1 億的家庭用戶共享密碼，其中有 3,000 萬戶在美國與加拿大，對公司營收與用戶成長造成不利影響。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 股價上漲 3.87%，每股暫報 179.80 美元。

